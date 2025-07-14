Врио советника губернатора Курской области стал член общественной палаты

Врио советника губернатора Курской области на общественных началах назначен Александр Терновцов. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на оперативном совещании, с такой инициативой вышли представители НКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Терновцов

Фото: Общественная палата Курской области Александр Терновцов

Фото: Общественная палата Курской области

Александр Терновцов родился в 1980 году в поселке Теткино Курской области, в 2002 году закончил Курский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». Является кандидатом юридических наук. С 2009 года возглавляет общенациональный правозащитный союз «Человек и закон». С 2010 года он является заместителем председателя Общественной палаты Курской области, в 2021 году стал советником курского губернатора по вопросам НКО.

Ключевым проектом господина Терновцова стал «Правомобиль» — инициатива по оказанию бесплатной юридической помощи в отдаленных населенных пунктах, признанная лучшим социальным правозащитным проектом России в 2018 году. Впоследствии он расширил географию, охватив и другие регионы, в том числе ДНР.

В январе врио советника курского губернатора была назначена экс-депутат гордумы Самары Олеся Дворцова. В марте она перешла на пост врио зампреда областного правительства.

Ульяна Ларионова