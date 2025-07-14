WSJ: Хегсет приостановил поставки оружия Киеву после записки своего заместителя

Министр обороны США Пит Хегсет принял решение о приостановке поставок оружия Украине после получения служебной записки от заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации газеты, в начале июня господин Колби написал докладную записку министру обороны Питу Хегсету, в которой изложил, как запросы Украины на американское оружие могут еще больше увеличить и без того истощенные запасы Пентагона.

WSJ отмечает, что господин Колби хочет переориентировать вооруженные силы США на противодействие Китаю.

В начале июля США приостановили военную помощь Украине, чтобы оценить свои запасы вооружений. По данным СМИ, Пентагон принял это решение без согласования с Белым домом. Спустя время поставки возобновили. После Дональд Трамп объявил о планах поставить Киеву оборонительное оружие, в том числе дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot.

По информации Asossiated Press, новость о приостановке поставок застала президента США врасплох. Накануне господин Трамп также признал, что переоценил свои ожидания о быстром решении ситуации на Украине и анонсировал «серьезное заявление» по этой теме 14 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».