AP: США возобновили поставки части оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила отправку части оружия на Украину спустя неделю после того, как Пентагон прекратил некоторые из них. Об этом сообщает агентство Assosiated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Возобновленные поставки, по информации AP, включают 155-мм боеприпасы и высокоточные управляемые ракеты (GMLRS), Когда именно началось перемещение оружия — неясно.

На прошлой неделе США приостановили военную помощь Украине, чтобы оценить свои запасы вооружений. По данным СМИ, Пентагон принял это решение без согласования с Белым домом. После Дональд Трамп объявил о планах поставить Киеву оборонительное оружие, в том числе дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot.

По информации AP, новость о приостановке поставок застала президента США врасплох. Накануне господин Трамп также признал, что переоценил свои ожидания о быстром урегулировании ситуации на Украине.

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