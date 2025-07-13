Затишье перед Трампом

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, выступит с «важным заявлением» по России в связи с недовольством ее действиями на Украине. Ужесточение политики США по отношению к РФ может привести к объявлению о поддержке новых санкций против Москвы, а также обещанию возобновить военную помощь Украине. Ключевой вопрос — ограничится ли Трамп символическим порицанием Москвы и обещаниями поддержать Киев или он откажется от курса на нормализацию отношений с Россией и дипломатии на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политики и эксперты гадают: ограничится ли Дональд Трамп символическим порицанием Москвы и обещаниями поддержать Киев, или сделает ставку на военную помощь Украине и новые санкции против России

Фото: Carlo Allegri / Reuters Политики и эксперты гадают: ограничится ли Дональд Трамп символическим порицанием Москвы и обещаниями поддержать Киев, или сделает ставку на военную помощь Украине и новые санкции против России

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Приучивший мир к необходимости расшифровывать смысл его еще не обнародованных посланий, президент Трамп анонсировал свое новое «важное заявление по России», которое он сделает 14 июля. В интервью телеканалу NBC от 10 июля глава Белого дома не привел никаких подробностей будущего заявления, однако повторил тезис последних недель о том, что он разочарован отсутствием прогресса в украинском урегулировании и нежеланием России останавливать боевые действия.

В пятницу, 11 июля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о якобы имевшем место ударе России по одной из больниц на Украине, на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в пострадавший от наводнений штат Техас Трамп многозначительно заметил: «Знаю об этом. Вы увидите, что кое-что будет происходить».

Ранее после своего последнего разговора с Владимиром Путиным 3 июля Трамп позволил себе ряд непривычно резких высказываний в адрес российского президента, не подтвердив, но и не опровергнув возможность своей поддержки подготовленного в Сенате США этой весной законопроекта о введении новых санкций против России.

Рассуждая об этом документе, предусматривающем введение импортных пошлин в размере 500% на поставляемые в США товары тех государств, которые продолжат покупать российскую нефть, газ, уран, Трамп ограничился обещанием «небольшого сюрприза» Москве.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль ожидает анонсированного американской стороной заявления, «чтобы понять, что имел в виду президент Трамп». «Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства»,— добавил господин Песков.

Телеканал Bloomberg TV, указывая на неопределенность позиции главы Белого дома, называет двумя наиболее вероятными сценариями заявления 14 июля объявление Трампа о готовности поддержать законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) и обещания новых военных поставок Украине. «Ключевой вопрос в том, будет ли сделано конкретное заявление о санкциях, поставках вооружений, или это останется лишь риторикой»,— отмечает Bloomberg TV, делая вывод, что только заявление Трампа позволит понять, меняется ли его стратегия.

Как сообщила газета Politico, ссылаясь на двух неназванных лиц в Белом доме, Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета американских оружия и военной техники.

По словам собеседников издания, Трамп может воспользоваться полномочиями главы государства, позволяющими отправлять Киеву уже готовые и имеющиеся на складах Пентагона вооружения. Речь идет об утвержденных Конгрессом США еще при предыдущей администрации Байдена фондах военной помощи Украине. В настоящее время в них остается порядка $3,8 млрд.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на $300 млн.

Напомним, что 2 июля газета The New York Times сообщила о приостановке поставок Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений. Однако после этого Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. В свою очередь, 10 июля госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что поставки вооружений на Украину продолжаются по согласованному между администрацией и Конгрессом графику.

Как сообщил в конце прошлой недели представитель МИД Украины Георгий Тихий, Киев и Вашингтон договариваются о технических деталях военной помощи США. По словам украинского представителя, по состоянию на сегодняшний день оборонная поддержка США продолжается. «Очень важно, что сейчас украинская и американская команды работают над выяснением всех технических деталей — что из уже выделенных пакетов в пути на Украину и когда приходит»,— заявил в конце прошлой недели Георгий Тихий.

Как должна будет измениться система оружейных поставок Украине при президенте Трампе и как будут перераспределяться роли западных союзников, разъяснил на полях министерской встречи АСЕАН в Куала-Лумпуре госсекретарь США Марко Рубио.

«Украине и Европе уже предоставлена такая возможность, а именно — покупать вооружения у США и далее передавать их Украине. Некоторые системы, в которых нуждается Украина, Европа не производит, поэтому им нужно покупать что-то у США. Определенное количество вооружений, которые запрашивает Украина, есть у союзников США по НАТО, например, у Германии 13–14 батарей Patriot. У других стран тоже они есть. Мы продолжаем подталкивать наших союзников предоставлять эти вооружения, оборонительные системы, которые нужны Украине, а затем они могут заключать с нами отдельные финансовые соглашения, чтобы восполнять свои запасы»,— заявил Рубио.

По словам Рубио, эту схему нельзя считать принципиально новой — речь идет об использовании одного из путей поставок, который существовал с самого начала конфликта в 2022 году, однако не был активным при президенте Байдене.

«Гораздо быстрее переместить что-то со склада в Германии, чем заказывать что-то новое с завода. Есть несколько вариантов, как подходить к этому вопросу, но суть в том, что есть возможность передать Украине уже произведенное оружие из Европы прямо сейчас. Это тот аспект, о котором, как я считаю, говорил президент Трамп»,— пояснил госсекретарь США.

Последние заявления наиболее активных европейских сторонников оказания военной помощи Украине свидетельствуют об их готовности согласиться с такой схемой. Так, в четверг, 10 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц обратился с посланием к российскому президенту Владимиру Путину, заявив, что Европа «не сдастся». Он также призвал Дональда Трампа оставаться с европейцами, добавив, что и ЕС, и США якобы стремятся к стабильному политическому порядку в мире.

В свою очередь, в Москве по-прежнему рассчитывают на то, что взаимодействие с администрацией Трампа по Украине и нормализация двусторонних связей Москвы и Вашингтона продолжатся, несмотря на то что погода в отношениях между ними становится более пасмурной. По итогам состоявшейся в Куала-Лумпуре встречи с Марко Рубио глава МИД РФ Сергей Лавров не стал комментировать суть новых российских предложений по Украине, переданных госсекретарю, ответив словами Дональда Трампа: «Так я вам и скажу».

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов, он сказал. Не знаю насчет больших сюрпризов, но сами понимаете, есть вещи, которые не комментируются»,— многозначительно заметил глава МИД РФ.

Сергей Строкань