Забродивший минимум

На фоне падения производства крепкого алкоголя напитки брожения (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовухи) демонстрируют положительную динамику. В первой половине 2025 года их выпуск немного увеличился — почти на 4%. Тем не менее основной рост идет за счет обеления рынка после начала активной маркировки, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В январе—июне 2025 года производство напитков брожения выросло в среднем на 3,8%, до 461,75 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Положительная динамика наблюдается на фоне заметного спада выпуска крепкого алкоголя из-за роста акцизов минимальной розничной цены — в первом полугодии его разлив сократился на 16,1%, до 73,89 млн дал (см. “Ъ” от 8 июля).

По подсчетам РАТК, производство пива и пивных напитков выросло на 3,7%, до 455,07 млн дал.

Выпуск пива крепостью от 0,5% до 8,6% увеличился на 2,7%, до 394,37 млн дал, пивных напитков — на 10,5%, до 60,6 млн дал. В этом сегменте спад показывает только пиво крепостью выше 8,6% — на 4,6%, примерно до 40 тыс. дал.

С начала текущего года практически все производители такой продукции подняли цены в среднем на 15%, что должно было привести к снижению продаж и разлива, но этого не произошло, обращает внимание руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Но, по его мнению, падение нивелировалось и производство даже выросло из-за обеления рынка после начала работы маркировки. Этому также могло способствовать резкое сокращение импорта из Евросоюза в результате повышения ввозных пошлин (см. “Ъ” от 17 июня).

Выработка сидра, пуаре и медовухи выросла на 11,3%, до 6,6 млн дал. Заметнее всего в первой половине 2025 года увеличилось производство медовухи — на 16,3%, до 1,9 млн дал, сидра — на 9,7%, до 4,64 млн дал, пуаре — на 1,1%, до 124,2 тыс. дал. Несмотря на рост сидра в первом полугодии, в июне наблюдается резкий спад его производства — на 12,1% к маю этого года, до 753,2 тыс. дал. Как сообщал “Ъ” 8 июля, такое внезапное сокращение его выпуска связано в том числе с активными проверками регулятора, направленными на выведение с рынка напитков, выпускающихся под видом сидра, таковым не являясь.

Владимир Комаров