Не алкогольный год

В первой половине 2025 года выпуск алкогольной продукции в России сократилось более чем на 16% год к году. Причиной этому стало снижение продаж крепкого алкоголя, на фоне резкого роста акцизов и минимальной розничной стоимости. Тем не менее производство постепенно выравнивается, после провального начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

По итогам января—июня 2025 года производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизились на 16,1%, до 73,89 млн декалитров (дал), следует из оказавшихся в распоряжении “Ъ” данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Несмотря на общее снижение производства алкоголя, цифры последних месяцев показывают, что ситуация постепенно выравнивается, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Так, по данным РАТК, снижение выпуска алкогольной продукции в январе—мае 2025 года составило 20,4%. Впрочем, в нынешней экономический ситуации, когда наблюдается потребительский пессимизм, заметного роста продаж спиртного ожидать не стоит, а значит и производства, прогнозирует эксперт.

Производство в январе—июне текущего года спиртных напитков крепостью свыше 9%, снизилось на 9,5%, до 46,82 млн дал. В том числе снизился выпуск водки — на 10,9%, до 31,38 млн дал, ликероводочных изделий — на 0,5%, до 8,04 млн дал, других спиртных напитков — на 7,5%, до 3,94 млн дал. Самое выраженное падение наблюдается у слабоалкогольной продукции — на 91,6%, до 725,4 тыс. дал, и коньяка — на 17%, до 3,45 млн дал.

Столь явное сокращение производства водки и коньяка во много обусловлено резким повышением минимальных розничных цен (МРЦ), поясняет Андрей Московский. Если в предыдущие годы рост в среднем был в районе 7%, то в начала 2025 года ее подняли почти на 17%, для водки и коньяка, добавляет он. Снижение в категории слабоалкогольной продукции во много связано с миграцией напитков другие категории, например, в пивные, добавляет господин Московский. С начала года акциз на этиловый спирт вырос примерно на 15%, до 740 руб. за 1 л. МРЦ у бренди подняли на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, коньяка — на 17,09%, до 651 руб., водки — на 16,7%, до 349 руб.

Производство вин наоборот растет. Так, согласно подсчетам РАТК, выпуск тихого вина увеличился на 12,4%, до 17,6 млн дал, игристого — на 18,2%, до 7,2 млн дал. Но остальные категории показывают отрицательную динамику. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта (ЭС) снизился на 73,2%, до 48,7 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с ЭС — на 60,5%, до 11,4 тыс. дал, вин ликерных — на 9,6%, до 644,9 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 84,7%, до 769,2 тыс. дал.

Владимир Комаров