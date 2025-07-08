Сидр столкнулся с засухой

В июне производство сидра в России снизилось более чем на 11%, вопреки традиционному росту потребления этого напитка в жаркое время года. Внезапное падение связано в том числе с активными проверками регулятора, направленными на выведение с рынка напитков, выпускающихся под видом сидра, говорят эксперты. На разворот тренда также могло повлиять ужесточение региональных ограничений на продажу алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Производство сидра в июне текущего года снизилось на 11,6% год к году, до 753,2 тыс. декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Снижение может стать устойчивым трендом. В мае этого года наблюдалось сокращение выпуска год к году на 11,4%, до 856,4 тыс. дал.

В Росалкогольтабакконтроле (РАТК) уточнили “Ъ”, что официальная статистика за июль по производству напитков брожения появится в течение недели. Тем не менее, по их данным, в январе—мае производство сидра выросло на 15,1% год к году, до 3,89 млн дал, а в мае — только на 3,5% по сравнению с апрелем, до 856,4 тыс. дал. По данным аналитической компании «Нильсен», в 2024 году сидр стал одной из самых быстрорастущих алкогольных категорий. Его натуральные продажи выросли на 15,6%, а денежные — на 56,4%.

Президент Союза производителей традиционного сидра (СПТС) Алексей Небольсин считает, что наблюдавшийся ранее рост выпуска сидра был искусственным и произошел из-за резкого перехода в эту категорию плодовой алкогольной продукции. Повышение акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли стимулировало производителей мигрировать в более выгодные категории, такие как сидр и пивные напитки, объясняет исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

С начала 2024 года ставка на слабоалкогольные коктейли выросла почти в пять раз, до 148 руб. за 1 л готовой продукции, в то время как на сидр с начала текущего года составляет 30 руб. за 1 л. В AB InBev Efes (бренд Bon Season) и холдинге «Объединенные пивоварни» (бренд «Мистер лис») на запросы “Ъ” не ответили.

Сидр — классический сезонный напиток, выпуск которого обычно возрастает летом, констатирует Алексей Небольсин. Поэтому такое внезапное падение его производства в июне эксперт связывает с мероприятиями РАТК, направленными на выведения с рынка напитков, не соответствующих ГОСТу на сидр.

По его словам, в СПТС провели экспертизу в аккредитованных лабораториях и продукция многих производителей, выпускаемая как сидр, ничего общего с ним не имела. Результаты исследований союз направил в РАТК, добавляет эксперт.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский также считает действия регулятора основной причиной снижения выпуска сидра. По его оценке, до 15% всей продукции в категории могли занимать напитки, лишь использующие название «сидр». Эксперт ожидает дальнейшего снижения их производства. Как ранее сообщало отраслевое издание Shopper’s со ссылкой на двух производителей слабоалкогольных напитков, РАТК потребовал от производителей прекратить выпуск пивных напитков с названиями, в которых упоминаются другие виды спиртного.

Согласно федеральному закону от 14 февраля 2024 года №6-ФЗ, наименование продукции не должно вводить потребителя в заблуждение, напоминают в РАТК. После принятия закона службой было рассмотрено множество дел об обороте алкогольных напитков с наименованиями пивоваренной продукции, в том числе сидров, говорит представитель регулятора. В настоящее время подавляющим большинством производителей нарушения были устранены, добавляют в РАТК.

У категории сидра низкая база, и любое незначительное снижение производства может сказаться на показателях, полагает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его мнению, свою роль могла сыграть борьба регионов с торговлей алкоголем. «Основной рынок сбыта для сидра — наливайки, требования к которым в последнее время ужесточились»,— говорит эксперт. С ноября 2024 года многие российские регионы начали вводить дополнительные ограничения на алкоголь, в том числе Вологодская, Кировская, Костромская, Амурская, Мурманская, Иркутская области, Калмыкия, Камчатский край, Ханты-Мансийский и Еврейский автономные округа (см. “Ъ” от 3 апреля).

Владимир Комаров