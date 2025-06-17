В России усиливается брожение

На фоне продолжающегося снижения производства крепкого алкоголя в январе—мае 2025 года разлив напитков брожения, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, в целом увеличился на 3,9% год к году, до 372 млн декалитров. Этому способствовало в том числе резкое сокращение импорта из Евросоюза в результате повышения ввозных пошлин, а также обеление рынка после начала активной маркировки в конце прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В январе—мае 2025 года производство напитков брожения выросло на 3,9% год к году, до 372,04 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Выпуск пива крепостью до 8,6% увеличился на 2,4%, до 317,25 млн дал, пивных напитков — на 13,1%, до 49,2 млн дал. Производство сидра, пуаре и медовухи выросло на 16,2%. Заметнее всего выросло производство медовухи — на 20%, до 1,28 млн дал, и сидра — на 15,1%, до 3,89 млн дал. Падение показало только пиво крепостью выше 8,6% — его разлив сократился на 6,5%, до 33,1 тыс. дал.

Производство в России напитков брожения в январе—мае 2025 года (тыс. дал) Вид продукта Объем производства (тыс. дал) Изменение (% год к году) Пивные напитки 49222,7 13,1 Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% 317251 2,4 Медовуха 1539,2 20 Сидр 3890 15,1 Пуаре 107,3 5,3 Пиво крепостью свыше 8,6% 33,1 –6,5 Напитки брожения в целом 372043,3 3,9 Источник: Росалкогольтабакконтроль.

До января 2025 года наблюдался активный восходящий тренд, начавшийся в сентябре 2023 года, констатирует директор по взаимодействию с органами власти AB InBev Efes (бренды «Клинское», Abbe) Вячеслав Ефимов. По его словам, это было связано с обелением отрасли после внедрения маркировки, а также ряда инициатив по борьбе с неучтенным оборотом алкоголя и наливайками. «Рост индустрии в этом году — это прежде всего эффект от обеления рынка»,— соглашается исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

Сейчас, несмотря на положительную динамику на рынке, уже наблюдается замедление, что обусловлено внеплановым повышением ставки акциза, указывает господин Мамонтов.

С начала 2025 года этот сбор для пива крепостью от 0,5% до 8,6% повысился до 30 руб. за 1 л против 26 руб. ранее. В связи с этим эксперт не исключает наступления стагнации в отрасли в будущем.

Рост производства пива сейчас идет за счет замещения импортной продукции, заметно подорожавшей после повышения ввозных пошлин с января 2025 года, говорит совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский. С начала 2025 года ставка на ввоз пива из недружественных стран выросла в десять раз, до €1 за 1 л напитка. Как ранее сообщало «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата, в январе 2025 года из Евросоюза в РФ было ввезено 4,04 тыс. тонн пива, что в 3,8 раза меньше месяц к месяцу.

Текущий рост выпуска сидра, пуаре и медовухи во многом вызван низкой базой, отмечает Александр Хавский.

Также, добавляет он, это связано с уже обозначенной тенденцией на снижение потребления крепкого алкоголя в пользу напитков с низким содержанием спирта или безалкогольной продукции. При этом наблюдается переход потребителей на вкусовые напитки, какими является сидр или медовуха, констатирует эксперт. С этой же причиной связано снижение производства пива крепостью выше 8,6%, констатирует господин Хавский.

Также категория растет за счет миграции в нее слабоалкогольных коктейлей, указывает Вячеслав Мамонтов. Ранее многие производители начали отказываться от алкогольных коктейлей из-за почти четырехкратного повышения акцизов на них в прошлом году и выпускать свою продукцию под видом пивных (см. “Ъ” от 8 февраля). Как сообщало отраслевое издание Shopper’s со ссылкой на двух производителей подобной продукции, РАТК уже потребовал от компаний прекратить подобную практику.

К концу текущего года, когда производство будет полностью легализовано, эффект от маркировки будет исчерпан, и, вероятно, начнется снижение продаж и производства пива и прочих напитков, как сейчас происходит с крепким алкоголем, прогнозирует руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По данным РАТК, продажи крепкой алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) по итогу пяти первых месяцев текущего года сократились на 20,4%, до 59,95 млн дал. Господин Шапкин связывает это с комплексом факторов: резким подорожанием пива в начале 2025 года, непростой экономической ситуацией в стране, переходом молодежи на безалкогольные напитки, а также усиливающейся борьбой с наливайками и алкомаркетами в регионах.

Как сообщал “Ъ” 10 марта, в начале 2025 года многие производители подняли отпускные цены на пиво в среднем на 10–15%. По подсчетам аналитической компании «Нильсен», в январе—апреле этого года натуральные продажи пива выросли на 2,3% год к году, а денежные — на 20,3%. Доля пива в структуре продаж всего алкоголя в денежном выражении составляет 41,3%.

Владимир Комаров