Глава ФБР опровергает слухи о своей отставке на фоне скандала о деле Эпштейна

Директор ФБР Кэш Пател опроверг широко разошедшиеся слухи о своей отставке. Как пишет The Guardian, эти слухи возникли на фоне возмущения многих сторонников президента Дональда Трампа — активистов движения Make America Great Again (MAGA) — окончательным решением Минюста США закрыть дело Джеффри Эпштейна. Напомним, на минувшей неделе ФБР и министр юстиции Пэм Бонди объявили, что Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством (а не был убит, как уверены многие сторонники господина Трампа) и у него не было никакого «списка клиентов», на существовании которого те же MAGA-активисты настаивают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

«Эти теории заговора — просто неправда и никогда правдой не были,— написал господин Пател в соцсетях.— Для меня честь служить президенту США, и я продолжу это делать до тех пор, пока он будет ко мне обращаться».

Как сообщают осведомленные источники NBC News, из-за решения Минюста США якобы произошел серьезный конфликт между замдиректора ФБР Дэном Бонджино, MAGA-активистом, и генпрокурором США Пэм Бонди. По словам источника, «Бонджино вне себя от ярости» и «угрожает уволиться», «если не уволят Пэм». Президент США Дональд Трамп на днях назвал госпожу Бонди «великолепной», а свою администрацию — «идеальной». Господин Трамп заявил, что его оппоненты — «леворадикалы» — пытаются очернить работу офиса президента с помощью дела бывшего финансиста Джеффри Эпштейна.

Алена Миклашевская