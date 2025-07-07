ФБР: скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна никто не убивал

Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований завершили расследование обстоятельств смерти Джеффри Эпштейна, сообщает Axios. Власти подтвердили, что бывший финансист покончил с собой в августе 2019 года в следственном изоляторе на Манхэттене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Эпштейн

Фото: Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York / AP Джеффри Эпштейн

Фото: Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York / AP

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. Среди тех, кто заказывал услуги Джеффри Эпштейна, упоминался в том числе и британский принц Эндрю. После смерти Эпштейна в социальных сетях получили распространение теории заговора, согласно которым незаконными услугами финансиста пользовались государственные служащие США, знаменитости и представители бизнеса и кто-то из них в итоге заказал убийство Эпштейна.

Администрация Дональда Трампа опубликовала видео, как в исходном, так и в «улучшенном» виде, которое, по ее словам, доказывает, что никто не входил в камеру Эпштейна в ночь его смерти. В докладе ФБР также говорится, что у Эпштейна не было «списка клиентов», которым он мог бы кого-то шантажировать. Наконец, власти не обнаружили «доказательств, которые могли бы стать основанием для расследования в отношении третьих лиц, которым ранее не были предъявлены обвинения» по этому делу.

О том, как подруга Джеффри Эпштейна стала обвиняемой в склонении несовершеннолетних к сексу, «Ъ» писал в материале «Тайная жизнь леди Гилейн».

Кирилл Сарханянц