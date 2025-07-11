«Президент идет не в ногу с движением, которое создал»

СМИ в США комментируют усиливающийся конфликт движения Make America Great Again (MAGA) с его создателем и идеологом — президентом Дональдом Трампом. Поводом стала публикация окончательного отчета Министерства юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Обещание раскрыть грязные секреты правящих элит помогло господину Трампу победить. Теперь его избиратели чувствуют себя обманутыми и оскорбленными. Этим активно пользуются противники президента — демократы и его бывший ближайший соратник Илон Маск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / Reuters Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Демократы злорадствуют, наблюдая, как MAGA-мир взрывается из-за дела Эпштейна

Демократы обращают внимание (общества.— “Ъ”) на то, как администрация ведет дело (Джеффри Эпштейна.— “Ъ”), надеясь обострить необычную напряженность между президентом Трампом и консервативной базой, которая твердо поддерживает его практически по всем вопросам… Демократы также используют эти разногласия для продвижения не основанной на фактах теории о том, что Трамп не хочет публиковать документы потому, что сам в них фигурирует.

Трампу грозит кризис доверия MAGA из-за дела Эпштейна

Ведущие MAGA-инфлюенсеры предупреждают, что администрация Трампа теряет доверие из-за того, как она расследует дело Эпштейна. Что президент уже идет не в ногу с движением, которое создал… Даже самые преданные солдаты MAGA испытывают трудности с тем, чтобы объяснить, как высшие чиновники Трампа могли закрыть дело Эпштейна после того, как сами обещали — годами — разоблачить теневые мировые элиты.

«Нас попользовали»: MAGA столкнулось с собственным разочарованием Трампом

Идея существования некоего предполагаемого «списка Эпштейна» раскручивалась окружением Трампа, в первую очередь самой (министром юстиции США.— “Ъ”) Пэм Бонди. В своем февральском интервью Fox News она заявляла: «Список клиентов Джеффри Эпштейна лежит у меня на столе…» Но когда документ Министерства юстиции тихо появился через несколько месяцев, сообщая, что никакого списка клиентов не было, как не было никаких признаков грязной игры в обстоятельствах смерти самого Эпштейна, последовала мгновенная реакция. Даже самые близкие сторонники Трампа выплеснули свое разочарование публично. В своем подкасте Такер Карлсон обвинил Бонди в «сокрытии очень серьезных преступлений», а сам документ Минюста назвал «оскорблением для каждого, кто верил в движение (MAGA.— “Ъ”)».

Как призрак Джеффри Эпштейна преследует Трампа

Джеффри Эпштейн мертв уже почти шесть лет. Но теории заговора, окружающие его токсичное наследие, продолжают будоражить республиканцев. Никто не понимает это лучше, чем Илон Маск, который сейчас радостно и мастерски использует это против президента Дональда Трампа. Это тихое напоминание гендиректора Tesla президенту о том, что он понимает коалицию президента и ее болевые точки. И что он без всяких угрызений совести надавит на них.

Подготовил Николай Зубов