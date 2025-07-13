Трамп: прокуратура США расследует победу Байдена на прошлых выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что генеральный прокурор Пэм Бонди сейчас занята расследованием фальсификаций на американских выборах 2020 года. По словам президента, в прокуратуре также изучают, были ли попытки подтасовать результаты выборов в 2024 году.

«Выборы 2020 года были сфальсифицированы и украдены, и они пытались сделать то же самое в 2024 году — это одно из многих, чем она (госпожа Бонди.— "Ъ") занимается в качестве генерального прокурора»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Госпожу Бонди он назвал «великолепной», а свою администрацию — «идеальной». Господин Трамп заявил, что его оппоненты — «леворадикалы» — пытаются очернить работу офиса президента с помощью дела бывшего финансиста Джеффри Эпштейна. «Они создали документы Эпштейна так же, как они создали лживое досье Хиллари Клинтон и Кристофера Стила, которое они использовали против меня, а теперь мои так называемые друзья им подыгрывают... Давайте оставим все как есть и не будем тратить время и энергию на Джеффри Эпштейна, человека, на которого всем плевать»,— написал он.