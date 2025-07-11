Трамп заявил, что сам примет решение о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о введении новых антироссийских санкций будет оставаться за ним. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Они (Конгресс США — “Ъ”) собираются принять очень серьезный и очень жесткий санкционный законопроект, но президент будет решать, намерен он прибегать к нему или нет»,— сказал он.

8 июля господин Трамп заявил, что может поддержать законопроект о новых санкциях против России, предложенный в апреле сенаторами Линдси Грэмом (республиканец, признан в РФ террористом и экстремистом) и Ричардом Блюменталем (демократ). Документ вводит вторичные санкции против торговых партнеров России, включая 500%-ные пошлины на импорт из стран, покупающих российские нефть, газ и уран.

Подробнее о политике Трампа в отношении России — в материале «Ъ» «Окно невозможности».