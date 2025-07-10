В Москве прошла церемония прощания с Романом Старовойтом

В Центральной клинической больнице в Москве завершилась церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, передает корреспондент «РИА Новости».

Проститься с ним пришли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Дмитрий Патрушев, новый глава Минтранса Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников и др. Президент Владимир Путин направил на прощание траурный венок с розами.

Церемонию также посетили глава РЖД Олег Белозеров, президент «Автоваза» Максим Соколов, президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, председатель совета директоров холдинга «Синара — транспортные машины» Александр Мишарин.

По данным ТАСС, Романа Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

7 июля тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. СКР назвал официальной версией самоубийство.

Роман Старовойт с мая 2024 года работал министром транспорта и 7 июля был уволен. До этого он был губернатором Курской области. После его отставки с губернаторской должности началось расследование о крупных хищениях при возведении фортификаций в регионе. Против господина Старовойта, по данным «Ъ», дали показания, и следователи планировали вызвать его на допрос.

Подробнее — в материале «Последнее дело Романа Старовойта».

Полина Мотызлевская