Отдых с видом на полигон

Россияне могут стать первыми зарубежными гостями нового курорта в Северной Корее. Выезд группы запланирован через неделю, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Одновременно восстановилось авиасообщение с Ираном, и на рынке вновь заговорили о продажах туров. Чем привлекательны путешествия по экзотическим направлениям? И насколько они сейчас безопасны? Разбирался Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

Прибрежная зона Вонсан-Кальма — самая современная и фешенебельная в КНДР. Высотные гостиницы на первой линии могут вместить до 20 тыс. гостей, рядом аквапарки. Главная фишка — вид на ближайший ракетный полигон, где испытывают баллистическое оружие. Церемонию открытия возглавил сам народный вождь Ким Чен Ын.

Впрочем, власти не позволят туристам увидеть реальную жизнь в КНДР, поэтому Вонсан будет работать как закрытый объект, полагает профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков: «Пока я видел только сообщения в печати. Как это все выглядит в реальности, я не знаю. Курорт с самого начала строился для иностранных туристов. Часто появляются утверждения, что конкретно для россиян, но 20 тыс. мест — это непропорционально много.

Его с самого начала планировали таким образом, чтобы обеспечить контроль над туристами, чтобы они не ходили куда не надо».

Российский бизнес быстро отреагировал на открытие авиационного и железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном. В столице уже предлагают организовать свадебный тур в КНДР. Стоимость — свыше 500 тыс. руб., в программу входит традиционная церемония и возложение цветов к памятникам северокорейских лидеров. Желающие наверняка найдутся, говорит Андрей Ланьков: «Традиционная корейская свадьба — сейчас ее стали отмечать более роскошно — торжественный ритуал, но несколько осовремененный. Не думаю, что это будет касаться наших туристов. Для них разработают похожий на корейский, но не аутентичный ритуал. В 2018 году, например, был прецедент: праздновалась свадьба одного австралийского аспиранта, и вот он решил отметить торжество в Пхеньяне».

Еще одно специфическое для россиян туристическое направление — Иран. После окончания войны с Израилем продажи билетов на рейсы «Аэрофлота» в Тегеран стартовали от 89 тыс. рублей. И это не случайно, ведь в Иране есть на что посмотреть, говорит директор по развитию платформы OnlineTur Игорь Блинов: «Мы знаем и культурную, и религиозную составляющую Ирана. Для туриста даже есть возможности горнолыжного отдыха. Есть несколько склонов, достаточно продолжительные, достаточно большие. Это пляжный отдых. При этом Иран до всех этих событий не занимал заметную долю рынка. Он даже никогда не входил в топ-50 популярных направлений. Подавляющее большинство туристов летают самостоятельно, бронируя отели, покупая авиабилеты и формируя свои маршруты без помощи турагентов».

По данным агрегаторов, с начала 2025 года вырос интерес россиян и к Африке. В лидерах спроса Марокко — плюс 70%, на треть увеличились продажи туров в ЮАР. Но на континенте постоянно открываются новые направления, говорит журналист Виктор Набутов. По его мнению, россияне постепенно осваивают и этот вид отдыха: «Есть Северная Африка, которая хорошо знакома нашему туристу по Тунису, части Египта, Марокко. Она не такая дорогая, доступная. Есть Центральная Африка, которая просто опасна, и туда сложно попасть: Судан, Мали, Кот-д'Ивуар и прочие. Я же в этом году был в Южноафриканской Республике.

Честно говоря, там, например, на вилле Graff — это знаменитый производитель ювелирных украшений, алмазодобытчик — встретил весь московский бомонд, который там ужинал в ресторане. Это высокое качество сервиса, это очень интересная страна. Рядом есть Ботсвана и Намибия, где много национальных парков, спокойно, безопасно, вкусно, интересно, сравнительно недорого».

Сейчас средняя стоимость самых популярных туров в Северную Корею —около $2 тыс., москвичам нужно закладывать еще и оплату авиабилетов. Недельные предложения в Иран составляет $1,5 тыс. с человека. А туры на юг Африки обойдутся минимум в $3-4 тыс.

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Леонид Пастернак