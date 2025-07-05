Туристы изучают африканские маршруты

Россияне все чаще выбирают для отдыха африканские маршруты. Причем речь идет не о турах в Египет, а о путешествиях в центральную и южную часть континента. Новый тренд подтверждают представители турбизнеса. За первые пять месяцев года интерес к поездкам в ЮАР повысился на 36%, а в Кению — сразу на 46%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет». Эксперты компании отмечают, что уже сейчас получают запросы на бронирование туров на зиму. В то же время спрос на отдых в Египте и Тунисе упал примерно на четверть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Растущий интерес путешественников к отдыху в странах Черной Африки подтвердил член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов: «Мы опустим то, что севернее Сахары, арабский регион —Египет, Тунис, Алжир, Марокко. Это одна история. В понимании российского туриста Африка — это то, что южнее Сахары. И в этом регионе есть два эпицентра притяжения: Восточная Африка, прежде всего с Кенией и Танзанией, меньше популярна, но тоже набирает обороты Уганда, Руанда. Остров Занзибар, который принадлежит Танзании, получил гигантскую популярность сразу после пандемии коронавируса. И второй большой центр притяжения — это регион Южной Африки, ЮАР.

Обычно в программу, которая включает посещение Южной Африки, еще входят соседние страны: Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Намибия. Чуть менее популярны Мозамбик и Мадагаскар, но тоже востребованы. И если мы говорим про Африку, то это и Маврикий, и Сейшелы, куда "Аэрофлот" осуществлял прямые рейсы. Надеюсь, он будет и зимой туда летать. Это давно любимые многими небедными россиянами места.

В Африку ездят ради пляжного отдыха. Плюс после COVID-19 возник общий мировой тренд, это не только в России, что людей больше стала интересовать природа и меньше какие-то большие современные мегаполисы. То есть, конечно же, люди едут в Африку посмотреть на нетронутую природу саванны, на прекрасных африканских зверей, в национальные парки».

По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, многих привлекают предлагаемые в Африке сафари, под которыми сегодня туроператоры подразумевают не охоту, а наблюдение за животными с дополнительными услугами: «Перелет через Дубай в Черную Африку будет стоить порядка 120-150 тыс. руб. Через Аддис-Абебу билет можно найти за 80-90 тыс. руб. Номер один по популярности, безусловно, Танзания, без всяких конкурентов. Здесь есть и кратер Нгоронгоро, национальный парк Серенгети, заповедник Масаи-Мара, пляжный остров Занзибар, город Дар-эс-Салам — тоже центр притяжения. Туры стоят относительно недорого, не хочу говорить "дешево", потому что Африка по определению не бывает дешевой.

Все остальное зависит от того, где вы живете. В Африке очень много разных лаунжей, которые можно арендовать за $400, $500, $700 и даже $1 тыс. в сутки. Второй по популярности это, безусловно, Южноафриканская Республика. Здесь много национальных парков, тот же парк Крюгера. За третье место соревнуются Руанда и Кения. Я сам недавно вернулся из Руанды, был в гостях у шимпанзе и горилл. Недешевое удовольствие, отели международных цепочек есть и по $2 тыс., и по $4 тыс. в сутки — я не оговорился. Но здесь уже, конечно, сервис потрясающий. В Руанде встреча с гориллами стоит на человека порядка $4 тыс. В Конго это же стоит $700 , а в Уганде — $1,5.

Чтобы начать знакомство с Африкой, доступнее и проще приехать в Занзибар на несколько дней и дальше полететь в Нгоронгоро. То есть в Занзибаре вы получите пляжный отдых, а в Нгоронгоро вы увидите все — там будут и львы, и бегемоты, и слоны, и носороги. А если есть у вас время, советую обязательно съездить в гости к масаи».

По данным «Купибилет», основной объем турпотока из России в Африку приходится на три города: Москву (73%), Санкт-Петербург (16%) и Сочи (4%).

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Андрей Загорский