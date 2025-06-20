Верховный суд Татарстана отложил рассмотрение апелляционной жалобы АО «Петрус» на арест активов предприятия, наложенный в рамках уголовного дела, где потерпевшей стороной выступает ПАО «Татнефть». Представители компании заявили ходатайство об истребовании документов, изъятых при обысках. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал». Апелляция касается определения Вахитовского райсуда Казани об аресте активов компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд Татарстана отложил жалобу АО «Петрус» на арест активов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Верховный суд Татарстана отложил жалобу АО «Петрус» на арест активов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Защита АО «Петрус» указала, что следствие изъяло материалы, которые могли бы подтвердить отсутствие связей между компанией и лицами, привлекаемыми к уголовному делу. Также представители заявили, что у следствия имеется документ из Кипра, где зарегистрирована офшорная структура, связанная с предприятием. По их словам, в этом документе указан реальный владелец компании, и он не имеет отношения к фигурантам уголовного дела.

Кроме того, представители «Петруса» возражали против присутствия журналистов на заседании, сославшись на якобы искажение фактов в СМИ и негативное влияние на сотрудников компании. Однако суд отклонил это возражение. Представители «Татнефти» и прокуратуры не возражали против истребования документов. Суд, учитывая позиции сторон, постановил вызвать следователя для разъяснений по делу.

Следующее заседание назначено на 15 июля 2025 года.

АО «Петрус» (до 2022 года — «Ретал») — один из крупнейших производителей пластиковой упаковки в России. Компания специализируется на выпуске ПЭТ-преформ, крышек к ним и гибких полимерных пленок. По данным Rusprofile, «Петрус» зарегистрирован в 2004 году в Мытищах. По данным за 2024 год, выручка компании составила 26 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщали об аресте активов АО «Петрус» в рамках уголовного дела против украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов). Следствие считает, что один из крупнейших производителей пластиковой упаковки в России принадлежит олигарху, которого обвиняют в хищении 800 тысяч тонн татарстанской нефти на сумму $400 млн в рамках совместного предприятия «Укртатнафта». Спор между «Татнефтью» и украинскими партнерами длится с 2007 года.

Анар Зейналов