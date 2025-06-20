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Верховный суд Татарстана отложил жалобу АО «Петрус» на арест активов

Верховный суд Татарстана отложил рассмотрение апелляционной жалобы АО «Петрус» на арест активов предприятия, наложенный в рамках уголовного дела, где потерпевшей стороной выступает ПАО «Татнефть». Представители компании заявили ходатайство об истребовании документов, изъятых при обысках. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал». Апелляция касается определения Вахитовского райсуда Казани об аресте активов компании.

Верховный суд Татарстана отложил жалобу АО «Петрус» на арест активов

Верховный суд Татарстана отложил жалобу АО «Петрус» на арест активов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана отложил жалобу АО «Петрус» на арест активов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Защита АО «Петрус» указала, что следствие изъяло материалы, которые могли бы подтвердить отсутствие связей между компанией и лицами, привлекаемыми к уголовному делу. Также представители заявили, что у следствия имеется документ из Кипра, где зарегистрирована офшорная структура, связанная с предприятием. По их словам, в этом документе указан реальный владелец компании, и он не имеет отношения к фигурантам уголовного дела.

Кроме того, представители «Петруса» возражали против присутствия журналистов на заседании, сославшись на якобы искажение фактов в СМИ и негативное влияние на сотрудников компании. Однако суд отклонил это возражение. Представители «Татнефти» и прокуратуры не возражали против истребования документов. Суд, учитывая позиции сторон, постановил вызвать следователя для разъяснений по делу.

Следующее заседание назначено на 15 июля 2025 года.

АО «Петрус» (до 2022 года — «Ретал») — один из крупнейших производителей пластиковой упаковки в России. Компания специализируется на выпуске ПЭТ-преформ, крышек к ним и гибких полимерных пленок. По данным Rusprofile, «Петрус» зарегистрирован в 2004 году в Мытищах. По данным за 2024 год, выручка компании составила 26 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщали об аресте активов АО «Петрус» в рамках уголовного дела против украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов). Следствие считает, что один из крупнейших производителей пластиковой упаковки в России принадлежит олигарху, которого обвиняют в хищении 800 тысяч тонн татарстанской нефти на сумму $400 млн в рамках совместного предприятия «Укртатнафта». Спор между «Татнефтью» и украинскими партнерами длится с 2007 года.

Анар Зейналов

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