СКР: тело экс-министра Старовойта было обнаружено в личном автомобиле

Следственный комитет России подтвердил смерть Романа Старовойта. По данным следствия, тело бывшего министра транспорта было найдено в его личном автомобиле. Как стало известно «Ъ», автомобиль обнаружили в парке Малевича в Одинцовском городском округе Подмосковья.

Основной версией смерти господина Старовойта СКР назвал самоубийство. По данным «Ъ», рядом с телом бывшего министра нашли его наградной пистолет Glock.

Сегодня Романа Старовойта уволили с поста главы Минтранса. С 2019 пл 2024 года он был губернатором Курской области. Как стало известно «Ъ», против него дали показания фигуранты дела о хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.