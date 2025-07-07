Чем известен экс-министр транспорта Роман Старовойт

7 июля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Старовойт Роман Владимирович родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» по специальности «импульсные тепловые машины», в 2008 году — Северо-Западную академию госслужбы по специальности «государственное и муниципальное управление» (ныне вуз входит в состав РАНХиГС).

С 1995 года занимал пост исполнительного директора ОАО «Региональное инвестиционное агентство». В 1995–2001 годах возглавлял компанию по управлению активами НПФ «Промышленный». В 2002–2005 годах — гендиректор строительной компании «Стройинвест».

С 2005 по 2010 год работал начальником отдела по работе с инвесторами, а затем первым зампредом комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В 2010–2012 годах — замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства России.

В 2012 году возглавил Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). В 2018 году назначен заместителем министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В октябре 2018 года Владимир Путин назначил господина Старовойта врио губернатора Курской области. В сентябре 2019 года избран губернатором (81,07%). Проработал губернатором 5 лет, 6 месяцев и 30 дней. В 2020 году вступил в партию «Единая Россия».

В мае 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства, на пост министра транспорта был предложен Роман Старовойт. Назначен на должность 14 мая того же года.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Кандидат педагогических наук, тема диссертации — «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне». Награжден орденами Почета и Дружбы.