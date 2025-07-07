СКР назвал основной версией гибели экс-министра Старовойта самоубийство

Следственный комитет России (СКР) раскрыл детали гибели бывшего министра транспорта Романа Старовойта. По данным ведомства, основная версия — самоубийство.

Тело господина Старовойта найдено в личном автомобиле в Одинцовском городском округе, уточнили в СКР. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте. Обстоятельства гибели экс-министра устанавливаются.

Сегодня Романа Старовойта освободили от должности главы Минтранса России. Как выяснил «Ъ», против господина Старовойта дали показания фигуранты дела о хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.