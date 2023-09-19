Участок под строительство химзавода за 75 млрд рублей вернули в границы Курска

Депутаты городского собрания Курска на заседании во вторник, 19 сентября, единогласно приняли решение о возврате в границы муниципалитета земельного участка площадью 8,7 га, на котором было холдинг «Куйбышевазот» рассматривал возможность строительства крупного завода аммиачных удобрений. В границах города реализация такого проекта будет невозможной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Таким образом местные депутаты отменили собственное решение, вынесенное в феврале 2023 года. Тогда этот участок с перспективой строительства предприятия за 75 млрд руб. передали из границ Курска в Ворошневский сельсовет Курского района. Однако это вызвало протесты жителей прилегающего микрорайона Волокно. Активисты опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта. Они также пытались отменить итоги голосования депутатов в пользу строительства завода через суд, но безуспешно.

Как сообщает «Секунда», инициатором возврата спорной земли в границы Курска выступило правительства региона. Председатель комитета архитектуры и градостроительства города Курска Ирина Аникеева на заседании городского собрания сказала, что это «технический вопрос: «Инициатива была вынесена правительством области, просим поддержать».

О проекте строительства крупного химзавода стало известно в начале этого года после принятия горсобранием решения о переводе участка. Оно мотивировалось тем, что «прокладка участков магистрального трубопровода», необходимого предприятию, «по территории населенных пунктов не допускается»

В пояснительной записке к решению горсобрания было сказано, что ПАО «Куйбышевазот» «планирует построить» на принадлежащей ООО «Курскхимволокно» площадке комплекс по производству минеральных удобрений из природного газа. Его мощность может составить 200 тыс. т аммиака, 800 тыс. т карбамида и 365 тыс. т карбамидно-аммиачной смеси в год. Объем инвестиций — более 75 млрд руб.

После начала протестов курский губернатор Роман Старовойт пообещал жителям «стоять на защите экологии», а «Куйбышевазоте» заявили, что в случае проблем могут решить инвестировать в другой регион. В итоге в марте в облправительстве заявили, что проект строительства завода минеральных удобрений «не существует и даже не разрабатывается, переговоры о выделении больших объемов газа для его работы не ведутся, и сам вопрос.., таким образом, даже не рассматривается».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье» «Будьте удобры».

Сергей Калашников

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