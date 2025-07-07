«Я очень зол»

7 июля в Одинцовском районе Подмосковья нашли мертвым экс-министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Тело господина Старовойта было найдено в личном автомобиле с огнестрельным ранением, рядом — наградной пистолет экс-губернатора. Его жизнь оборвалась на фоне расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной в Курской области. По версии следствия, во время губернаторства Старовойта они так и не были возведены, а из выделенных из федерального бюджета 19 млрд руб., могли быть похищены 4 млрд руб.

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Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ