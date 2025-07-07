Армия России взяла первый населенный пункт в Днепропетровской области

Министерство обороны сообщило, что российские войска взяли под контроль Дачное Днепропетровской области. Об установлении контроля над населенным пунктом в этом регионе сообщается впервые.

В заявлении ведомства сказано, что Дачное перешло к ВС РФ «в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр"». Также за истекшие сутки войска заняли Бессаловку Сумской области.

В начале месяца Минобороны заявило, что подразделения «Центра» вышли на западную границу ДНР и продвигаются по Днепропетровской области. В Кремле сказали, что наступление на этом направлении проводится в том числе для создания буферной зоны. На следующий день Минобороны отчиталось об увеличении площади территории Днепропетровской области под контролем России.

11 июня было объявлено, что на западную границу ДНР «широким фронтом» вышли подразделения группировки войск «Восток». В течение июня Минобороны неоднократно сообщало о взятии населенных пунктов ДНР, расположенных в непосредственной близости от границы Днепропетровской области.