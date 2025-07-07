Минобороны: российская армия взяла Дачное в Днепропетровской области

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. Ведомство впервые сообщает о получении контроля над поселком в этом регионе.

Минобороны добавило, что под контроль ВС России также перешел поселок Бессаловка в Сумской области. Президент Владимир Путин заявлял, что военнослужащие создают в регионе зону безопасности.

О начале наступления российских войск в Днепропетровской области Минобороны заявило 8 июня. Кремль сообщал, что боевые действия в регионе проводятся в том числе для создания буферной зоны.