Путин заявил, что для победы важна скорость мысли, а не ракет
В наши дни технологии развиваются с невероятной скоростью, заявил президент Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице. Господин Путин считает, что скорость мысли оказывается важнее скорости ракет.
«Мне военные специалисты говорят: если вчера еще важны были технические составляющие современного вооружения, то сегодня важны математические знания, потому что скорость изменений в военно-технической сфере невероятная»,— пояснил он (цитата по ТАСС).
Господин Кустурица спросил у президента, что будет для России наиболее важным — скорость ракет или ее православный дух. Владимир Путин ответил, что на сегодняшний день принципиальна не скорость ракет, а скорость мысли. По его мнению, побеждает тот, кто быстрее реагирует на разные вызовы.
В сентябре господин Путин заявил, что с начала боевых действий на Украине российские оборонные предприятия в 22 раза увеличили выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов. Президент говорил, что Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине. Он убежден, что у россиян заложен «генетический код победителя».