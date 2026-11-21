Господин Кустурица спросил у президента, что будет для России наиболее важным — скорость ракет или ее православный дух. Владимир Путин ответил, что на сегодняшний день принципиальна не скорость ракет, а скорость мысли. По его мнению, побеждает тот, кто быстрее реагирует на разные вызовы.