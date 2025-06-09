Минобороны: ВС РФ увеличили контролируемую площадь в Днепропетровской области

Минобороны РФ заявило о развитии наступления на территории Днепропетровской области силами подразделений группировки войск «Центр».

«Подразделения... увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области»,— сказано в Telegram-канале министерства.

8 июня в сводке Минобороны было объявлено, что подразделения 90-й танковой дивизии вышли на западную границу ДНР и продвигаются по территории Днепропетровской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наступление российских войск в регионе связано в том числе с созданием буферной зоны на Украине.