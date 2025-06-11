Минобороны: российские войска вышли на западную границу ДНР «широким фронтом»

Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Восток» «широким фронтом вышли на западную границу» Донецкой народной республики (ДНР). По данным ведомства, к западной границе региона также вышли подразделения группировки «Центр». Российские войска «развивают наступление на территории Днепропетровской области», следует из сводки министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

8 июня Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продвигаются по территории Днепропетровской области. Кремль заявил, что наступление российских войск в этом регионе проводится в том числе для создания буферной зоны на Украине. 9 июня Минобороны отчиталось об увеличении находящейся под контролем РФ днепропетровской территории.

О том, какой может быть буферная зона вдоль границы с Украиной, читайте в материале «Ъ».