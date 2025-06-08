Российские войска начали наступление в Днепропетровской области

Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продвигаются по территории Днепропетровской области.

«Подразделения 90-й танковой дивизии... продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Российские войска нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Димитров, Красноармейск, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Новоукраинка, Новосергеевка, Петровское, добавили в министерстве.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сводку в Telegram-канале. Он заявил, что «тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле».