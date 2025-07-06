Бизнесмены вложились в квартиру полковника

СКР завершил второе уголовное дело бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. На этот раз его обвиняют в получении взятки от предпринимателей за подписание госконтракта с компанией «Спецтехника». По версии следствия, взяткодатели помогли офицеру с покупкой квартиры. Сейчас полковник находится под судом по схожему обвинению. Защита настаивает, что в обоих случаях господина Тимофеева под давлением следствия оговорили другие фигуранты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Главное военное следственное управление СКР закончило расследование второго уголовного дела о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении полковника Ильи Тимофеева.

По версии следствия, начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России Тимофеев в ноябре 2013 года получил взятку «в виде части денежных средств на приобретение жилого помещения». Как говорится в деле, в то время полковник собирался приобрести квартиру, но не располагал нужной суммой. Тогда через представителя компании «Спецтехника» Олега Иванова офицер попросил о займе директора «МеталТрансГрупп» Юрия Клепова. Предприниматель согласился, в итоге 6,6 млн руб. были перечислены господином Клеповым со счета возглавляемой им организации племяннику жены Ильи Тимофеева Дмитрию Скорику на его банковский счет, открытый специально для приобретения недвижимости. Квартира была приобретена на имя господина Скорика. Долгое время за господином Тимофеевым числился «квартирный» долг, а в 2022 году, по версии следствия, Олег Иванов обратился к военному чиновнику с просьбой поспособствовать ООО «Спецтехника» в заключении госконтрактов.

В обмен заем на покупку квартиры, сказали офицеру, будет считаться погашенным. На этом стороны, по данным СКР, и сошлись.

На данный момент Илье Тимофееву предъявлено обвинение в окончательной редакции, фигурант знакомится с материалами дела.

Вину офицер не признает. В его окружении указывают на то, что квартира, деньги на которую являются предметом взятки, за более чем десять лет так и не была переоформлена Дмитрием Скориком на Илью Тимофеева. При этом большую часть средств на жилье, которое стоило порядка 13 млн руб., Дмитрий Скорик взял из собственных накоплений. Более того, полковник Тимофеев в течение длительного времени арендовал квартиру, что подтверждается договором аренды и квитанциями об оплате за 2016 год. Сам Илья Тимофеев, выступая на процессе по своему первому делу, упоминал, что квартиру Дмитрия Скорика он решил арендовать потому, что его служебное жилье было слишком тесным для комфортного проживания с семьей из шести человек.

Кроме того, знакомые с ситуацией люди из окружения полковника считают, что в начале расследования Дмитрий Скорик показал, что получил деньги от господина Клепова в рамках их собственных договоренностей, в которых господин Тимофеев не упоминался. Затем он, однако, изменил свои показания и рассказал, что уведомил полковника о получении денежных средств.

Олег Иванов сейчас находится под стражей по другому уголовному делу, господин Клепов скончался в 2019 году.

Как рассказывал “Ъ”, полковник Тимофеев сейчас находится под судом по своему первому уголовному делу и также о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии обвинения, в 2021 году офицер получил 2,96 млн руб. от представителей научно-производственного объединения «Самаравзрывтехнология», которое занималось демилитаризацией списанной бронетехники. По версии Главного военного следственного управления СКР, у фирмы возникли проблемы с подписанием документов при исполнении контрактов с Минобороны, и ее представитель обратился к господину Тимофееву за помощью, предложив взятку. Деньги передавались, по материалам дела, через того же Дмитрия Скорика.

И в этом случае полковник претензии следствия категорически отвергает, а его защита настаивает, что он стал жертвой оговора со стороны предполагаемых взяткодателей и посредника: после того как последние оформили явки с повинной и дали показания на офицера, их освободили от уголовной ответственности «в связи с деятельным раскаянием».

Ефим Брянцев