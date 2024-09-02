От бронетехники осталась только взятка

Как стало известно “Ъ”, главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР приступило к повторному расследованию уголовного дела в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны Ильи Тимофеева. Полковник обвинялся в незаконном допуске к работе со списанной бронетехникой компании, не имевшей соответствующей лицензии, а также получении взяток от другой фирмы. Главная военная прокуратура (ГВП) обратила внимание на то, что следствие не учло поправок к УК РФ, из-за которых с фигуранта следует снять обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Это уже сделано, и за офицером признано право на реабилитацию. Второе обвинение защита фигуранта также считает надуманным, отмечая, что полковник находился в командировках, в том числе в Сирии, в то время, когда, по версии следствия, получал деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, претензии надзорного ведомства были связаны, в частности, с тем, что следствие проигнорировало поправки к УК РФ (смягчают «экономическую» часть кодекса), вступившие в силу в апреле 2024 года. На их основании 20 мая этого года суд в Майкопе в связи с отсутствием состава преступления прекратил производство по уголовному делу второго фигуранта расследования — гендиректора компании «Майгеорезервы» Игоря Фомичева, который обвинялся в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ).

Получив уголовное дело из ГВП и изучив претензии надзора, ГВСУ СКР пришло к выводу, что «общественно опасные последствия от действий» полковника Тимофеева, предусмотренные ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), были устранены «новым уголовным законом», и преследование офицера в этой части было прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

В связи с этим за господином Тимофеевым признано право на реабилитацию: перед ним должны официально извиниться и, очевидно, компенсировать моральный и материальный ущерб.

Напомним, что уголовное дело расследуется с 5 мая 2022 года. Вначале им занимался военный следственный отдел СКР по Костромскому гарнизону и следствие велось в отношении неустановленных должностных лиц, служивших в части, дислоцированной в городе Буй. Однако в августе того же года материалы дела были переданы в ГВСУ СКР.

Фигурантом расследования полковник Тимофеев стал 29 ноября 2022 года. Через десять месяцев его задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ, и 235-й гарнизонный военный суд арестовал офицера (эта мера пресечения действует до сих пор).

Полковнику Тимофееву первоначально инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако затем обвинение было переквалифицировано на получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Первоначальная версия следствия заключалась в том, что, будучи начальником службы утилизации ГАБТУ Минобороны, полковник Тимофеев с августа 2014 по сентябрь 2022 года из корыстных побуждений незаконно допускал к работе по демилитаризации техники ООО «Майгеорезервы», не обладающее соответствующей лицензией. Компания получала с военных складов списанную бронетехнику, в основном легкие транспортеры-тягачи МТ-ЛБ, которые затем устанавливали в качестве памятников в различных регионах. Эти действия фигуранта, согласно первым формулировкам следствия, подрывали авторитет РФ в лице Минобороны, а также дискредитировали деятельность государства в сфере лицензирования.

Что касается получения взятки, то, по данным ГВСУ СКР, офицер незаконно получил 2,96 млн руб. от представителей НПП «Самаравзрывтехнология» (СВТ).

Эта компания, как и «Майгеорезервы», занималась демилитаризацией списанной бронетехники. В 2021 году, по версии следствия, у фирмы возникли проблемы, связанные с подписанием документов в рамках заключенных контрактов с Минобороны. Пытаясь решить возникшие трудности, считает следствие, представители СВТ вышли на господина Тимофеева, предложив взятку. Деньги, по материалам дела, передавались офицеру за общее покровительство и подписание «зависших» бумаг. Взятка, по данным следствия, передавалась двумя траншами: в конце июля — начале августа и в конце октября 2021 года. Перед этим СВТ перечисляла необходимую сумму на расчетные счета компании «Спецтехника», после чего деньги обналичивались и затем в офисе фирмы на улице Льва Толстого в конверте вручались племяннику господина Тимофеева, который проживал с ним в одной квартире. Стоит отметить, что проводилась проверка по поводу якобы получения офицером еще одной взятки, от компании «Оксима», но доказательств этому не нашлось.

Вину полковник не признает, считая себя жертвой оговора. А адвокат обвиняемого Юлия Нитченко в беседе с “Ъ” отметила, что из материалов дела непонятно, сколько денег «якобы получил в качестве взятки доверитель и когда точно это произошло: свидетели называют разные суммы и разное время их перечисления или передачи». Наряду с этим, отмечает госпожа Нитченко, из материалов дела следует, что компания «Спецтехника», получив деньги якобы для Ильи Тимофеева, не только обналичивала их, но и тратила на собственные нужды, часть перечислила на посторонние счета и т. п. «Это выглядит абсурдно, однако следствие не удосужилось ни сопоставить, ни проверить эти данные»,— сказала госпожа Нитченко. Адвокат при этом настаивает, что ее клиент физически не мог получить взятку, так как ни он, ни его племянник не были в Москве в то время, о котором говорится в деле. По словам адвоката, господин Тимофеев летом 2021 года находился в служебных командировках, в том числе в Сирии, а осенью отдыхал под Калининградом. В командировке был и его племянник.

«Эти и другие нестыковки в деле не оставляют у меня сомнений в надуманности обвинения против моего доверителя»,— резюмировала адвокат.

Владислав Трифонов