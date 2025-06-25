Полковник не признал взятку

В Москве в военном суде на процессе по делу бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковника Ильи Тимофеева, обвиняемого в получении взятки за оказание помощи подрядчику в подписании документов, допросили подсудимого. Офицер назвал свое уголовное преследование результатом оговора со стороны других фигурантов, на которых следствие оказало давление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Московском гарнизонном военном суде допросили отвечавшего за утилизацию бронетехники в Минобороны полковника Илью Тимофеева. Ему инкриминируют получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии обвинения, в 2021 году офицер получил 2,96 млн руб. от представителей научно-производственного объединения «Самаравзрывтехнология» (СВТ), которое занималось демилитаризацией списанной бронетехники.

По версии Главного военного следственного управления СКР, у фирмы возникли проблемы с подписанием документов при исполнении контрактов с Минобороны, и ее представитель обратился к господину Тимофееву за помощью, предложив взятку.

Деньги передавались двумя траншами: в конце июля — начале августа и в конце октября 2021 года — через племянника жены полковника, Дмитрия Скорика, в квартире которого полковник в то время проживал. Следствие установило, что незадолго до этого СВТ перечислила необходимую сумму на расчетные счета своей компании-партнера «Спецтехника», а затем они были обналичены.

Племянник жены господина Тимофеева, работавший специалистом в «Спецтехнике», сейчас фигурирует как основной свидетель обвинения, так же как гендиректор СВТ Дмитрий Терентьев и коммерческий директор «Спецтехники» Евгений Канительщиков. Все трое, как и полковник Тимофеев, были задержаны в августе 2023 года. Господину Терентьеву вменили в вину дачу взятки (ст. 291 УК РФ), а господам Скорику и Канительщикову — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). После задержания трое последних написали явки с повинной, их уголовное преследование прекратили в связи с деятельным раскаянием.

Свою вину в инкриминируемом ему деянии господин Тимофеев категорически отрицает. В ходе допроса он заявил, что не получал никаких денег от представителей СВТ и ничего не делал в интересах «Спецтехники» или СВТ. «О том, что Канительщиков или Скорик планируют передать мне деньги, я осведомлен не был. Этажерка, куда он якобы складывал деньги, была куплена за день до проведения следственного мероприятия, в ходе которого он указывал на нее как на место передачи взятки. Квитанции, подтверждающие это, были приобщены к материалам дела»,— заявил подсудимый.

Господин Тимофеев считает свое уголовное преследование результатом провокации и давления на свидетелей и других фигурантов дела.

По его мнению, Дмитрий Скорик оговорил его под давлением, поскольку ему пообещали прекращение уголовного преследования в обмен на нужные следствию показания. «Мои показания ни в ходе следствия, ни на судебном процессе не являются тактикой защиты. Я лишь пытаюсь донести до суда то, что мне известно о произошедшем»,— резюмировал полковник.

«Мы имеем дело с полностью сфальсифицированным делом,— сказала “Ъ” адвокат подсудимого Юлия Нитченко.— Обвинение привлекло порядка 50 свидетелей, из которых защите позволили допросить всего лишь 15–20. По моему мнению, это грубейшее нарушения права на защиту, так как нам не позволяют допросить свидетелей, чьи показания могут способствовать установлению истины. Также отмечу, что в распоряжении защиты есть заявление Дмитрия Скорика, в котором он признается, что следователь заставил его оговорить Илью Тимофеева. Когда Дмитрий Скорик приходил в суд, он лично просил меня извиниться перед господином Тимофеевым».

Ефим Брянцев