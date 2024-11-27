На полковника с повинной

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. Офицер, изначально обвинявшийся вначале в хищениях, а затем в злоупотреблениях, в итоге перед судом предстал только за взятку на сумму около 3 млн руб. Свою вину он не признал. По мнению защиты, господин Тимофеев стал жертвой оговора со стороны посредников и взяткодателей, которые смогли избежать уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дело полковника Тимофеева досталось слушать судье Максиму Иванову, который этой осенью санкционировал арест скандально известного адвоката Эльмана Пашаева. Согласно оглашенной прокурором фабуле обвинения, взятку в размере 2,96 млн руб. офицер получил в 2021 году от представителей научно-производственного объединения «Самаравзрывтехнология» (СВТ), которое занималось демилитаризацией списанной бронетехники. По версии Главного военного следственного управления СКР, у фирмы возникли проблемы, связанные с подписанием документов в рамках заключенных контрактов с Минобороны. Пытаясь решить возникшие трудности, представители СВТ вышли на господина Тимофеева, предложив взятку. Деньги, согласно материалам дела, он получил за общее покровительство и подписание «зависших» бумаг. При этом взятка передавалась двумя траншами: в конце июля — начале августа и в конце октября 2021 года через племянника жены полковника Дмитрия Скорика, который пустил дядю пожить в своей квартире в столице, пока тому не дадут служебное жилье.

Незадолго до этого СВТ перечислила необходимую сумму на расчетные счета своей компании-партнера «Спецтехника», а затем они были обналичены.

Племянник господина Тимофеева, работавший специалистом в компании «Спецтехника», теперь фигурирует в деле в качестве основного свидетеля обвинения наряду с двумя другими участниками событий: гендиректором компании СВТ Дмитрием Терентьевым и коммерческим директором «Спецтехники» Евгением Канительщиковым. Все трое, как и полковник Илья Тимофеев, были задержаны в августе 2023 года. Господину Терентьеву вменили дачу взятки (ст. 291 УК РФ), а господам Скорику и Канительщикову — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). После задержания все трое написали явки с повинной, в связи с чем их уголовное преследование прекратили.

Господину Тимофееву инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового.

После того как прокурор огласил обвинительное заключение, подсудимый, травмировавший одну руку в СИЗО и державший ее на перевязи под толстовкой, заявил, что оно ему непонятно, а вину он не признает. Он также заявил, что он взятки не брал, так как «никак не мог влиять на приемку заказчиком госконтракта». Кроме того, по словам подсудимого, он не имел отношения и к заключению фиктивного, как считает следствие, договора между СВТ и «Спецтехникой», в рамках которого якобы для него были перечислены около 3 млн руб.

По мнению адвоката фигуранта Юлии Нитченко, ее подзащитный стал жертвой оговора со стороны других фигурантов, которые благодаря этому сами смогли избежать уголовной ответственности.

«Дело было возбуждено в 2022 году, и в течение многих месяцев все фигуранты давали совершенно другие показания, не упоминая в них господина Тимофеева. Не было упоминаний о нем и в переписках в их мобильных телефонах»,— рассказала она “Ъ”. По мнению защитника, об оговоре свидетельствует и запоздалое оформление фигурантами явки с повинной. Как напомнила адвокат, она предполагает добровольное сообщение следствию о ранее неизвестном преступлении и оформляется еще до возбуждения дела, тогда как в данном случае — уже после задержания фигурантов. Им хоть и не предъявляли официального обвинения, но дело в отношении них прекратили лишь незадолго до направления материалов в суд. По мнению госпожи Нитченко, деньги, которые якобы получил в качестве взятки господин Тимофеев, мог присвоить его племянник, страдающий игровой зависимостью.

Адвокат отметила, что первоначально в отношении господина Тимофеева было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем его переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). Также полковника заподозрили в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) от представителей компании «Оксима». Но доказательств этому не нашлось, и все дела прекратили с правом на реабилитацию. «Однако следствие не смирилось с этим и намерено взять реванш»,— сказала адвокат. По ее данным, ГВСУ СКР намерено предъявить ее подзащитному новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК РФ), в котором фигурирует уже другое руководство компании «Спецтехника».

Адвокат считает, что дошедшее до суда дело расследовалось с многочисленными нарушениями. В этой связи госпожа Нитченко 27 ноября ходатайствовала о возврате его материалов прокурору. Однако суд эту просьбу отклонил, как и ходатайство о снятии ареста с имущества подсудимого — садового дома и двух участков в Калининградской области.

Мария Локотецкая