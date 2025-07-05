Эрдоган призвал Россию и Азербайджан не испортить отношения непоправимо

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара следит за напряженностью в отношениях Москвы и Баку и призывает стороны к сдержанности. Комментарий был дан журналистам на борту самолета по возвращению господина Эрдогана из Азербайджана. Там он участвовал в саммите Организации экономического сотрудничества.

Он отметил, что «Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией» (цитата по «Интерфаксу»). И выразил пожелание, «чтобы произошедшие печальные события не привели к непоправимому ущербу в отношениях» двух стран (цитата по Anadolu).

«Призываем обе страны проявлять сдержанность», - подчеркнул президент.

Отношения между РФ и Азербайджаном ухудшились после того, как в Екатеринбурге задержали представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в участии в ОПГ. Вскоре в Баку задержали сотрудников «Sputnik-Азербайджан» и нескольких российских IT-специалистов. При задержании к россиянам могли применить силу.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Баку начались отпускные».