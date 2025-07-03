В Баку начались отпускные

В Азербайджане освобождены из-под стражи сотрудники редакции «Sputnik Азербайджан», обвиняемые в незаконных финансовых операциях. Этому предшествовали переговоры представителей Генпрокуратур обеих стран. Накануне, напомним, в Екатеринбурге правоохранители после допроса отпустили лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински, зато 3 июля задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагифа Сулейманова (Вагиф). Вскоре он будет депортирован на родину, где у местных силовиков к нему имеются вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Освобождению пяти журналистов во главе с бывшим директором «Sputnik Азербайджан» (филиал агентства «Россия сегодня») в Азербайджане Игорем Картавых и шеф-редактором издания Евгением Белоусовым предшествовали переговоры, проведенные представителями Генпрокуратур обеих стран.

В российском надзорном ведомстве сообщили, что прокуратуры «находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке. В приоритете — вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран».

В пресс-службе российского ведомства добавили, что в целях «предотвращения возможных инсинуаций» главы Генпрокуратур ориентировали подчиненных на принятие исчерпывающих мер упреждающего характера.

Вскоре после этого арестованные на четыре месяца журналисты, которых посетил российский консул, покинули СИЗО. Их освободили под подписку о невыезде. Фигуранты азербайджанского расследования — граждане этой республики.

Напомним, что вскоре после событий в Екатеринбурге, где сотрудники СКР и ФСБ задержали предполагаемую группировку азербайджанцев, обвиненных затем в убийствах соотечественников, власти Азербайджана объявили о свертывании культурных программ с Россией и начали задержания журналистов и россиян, находившихся в Баку. Задерживали их довольно жестко, сопровождая операции применением насилия. Очевидно, что эти меры стали ответом на гибель двух азербайджанцев во время рейдов в Екатеринбурге. Один из них, по данным СКР, умер от сердечного приступа, а причины смерти другого установлены не были. Однако, когда тела погибших доставили в Баку, представители властей республики заявили, что братьев забили до смерти, о чем свидетельствуют многочисленные травмы на их телах.

Послы Азербайджана и России обменялись протестами, суть которых сводилась к требованиям освобождения задержанных и проведению объективных расследований.

Первый шаг к примирению, очевидно, был сделан российской стороной. Расследование из Екатеринбурга передали в центральный аппарат СКР и под контроль Генпрокуратуры, а главу азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахина Шыхлински, которого вместе с сыном демонстративно задержал спецназ возле здания ТЦ «Баку Плаза», освободили, допросив лишь в качестве свидетеля по резонансному уголовному делу.

Источник в СКР сообщил “Ъ”, что задержанные, а позже арестованные в рамках уголовного дела представители диаспоры находятся под стражей — их процессуальный статус не изменился. Но после освобождения журналистов в Баку это может произойти в ближайшее время.

А последним на данный момент впечатляющим шагом российских силовиков стало задержание в столице вора в законе Вагифа Сулейманова (Вагиф Бакинский). Уроженец Тбилиси большую часть времени после распада СССР провел в России, но имеет два гражданства — РФ и азербайджанское. В разное время он имел тесные деловые отношения с другими влиятельными «законниками» — Асланом Усояном (Дед Хасан) и Захарием Калашовым (Шакро Молодой). По данным правоохранителей, в сферу интересов Вагифа входили разного рода теневые финансовые операции, в том числе и по переводу денег через границы. Пока он помещен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, но вскоре будет депортирован в Азербайджан, у правоохранительных органов которого, по некоторым данным, имеют к нему вопросы.

Николай Сергеев