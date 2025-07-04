В торговле акциями ЮГК сделан перерыв

Впервые за последние три года российские фондовые биржи приостановили торговлю акциями по требованию Центрального банка. Регулятор обеспокоился высокой волатильностью акций компании «Южуралзолото» (ЮГК) и принял такое решение, чтобы «дать рынку успокоиться». Ранее в этом году Банк России в схожих ситуациях с акциями «Русагро» и ТГК-14 такие меры не применял. Теперь инвесторам остается только надеяться на позитивное разрешение ситуации с ЮГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

4 июля в 11:30 Московская биржа сообщила о приостановке торгов акциями «Южуралзолото» на основании предписания Банка России. Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов. При этом на утренней сессии акции компании опускались до 46 коп., однако к моменту приостановки торгов отыграли большую часть этого снижения и достигли 47,7 коп., всего на 0,13% ниже закрытия предыдущего дня. Объем торгов составил 2,7 млрд руб. Через час аналогичные действия в отношении акций ЮГК произвела СПБ Биржа. Однако активность на этой площадке была значительно ниже — объем составил всего 10,4 тыс. руб.

Требование Генпрокуратуры изъять активы президента «Южуралзолото» Константина Струкова обрушили котировки ценных бумаг компании. Так, в четверг акции падали в цене на 17% (см. “Ъ” от 4 июля).

Вместе с тем торги облигациями компании на Московской бирже продолжились. Котировки обоих выпусков стабилизировались в районе 94% от номинала. При этом доходность короткого выпуска (с погашением в октябре 2025 года) превысила 31% годовых, длинного выпуска (с погашением в феврале 2027 года) составила 15,7% годовых.

В Банке России пояснили свое решение высокой волатильностью торгов.

«В связи с ситуацией, когда возникла очень высокая волатильность на данные бумаги и потенциальные очень высокие неоправданные потери инвесторов, мы приняли решение временно приостановить торги данным инструментом, дабы дать рынку успокоиться»,— заявил зампред ЦБ Филипп Габуния в кулуарах Финансового конгресса Банка России (цитата по «Интерфаксу»). Накануне первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин отмечал, что «не слышал о том, что есть какие-то в настоящий момент прямые угрозы» в отношении миноритарных акционеров. Однако, по его словам, необходимо следить за ситуацией, «чтобы права розничных акционеров не были ущемлены».

Нынешнее решение регулятора уникально.

Как отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, «приостановка торгов на основании предписания ЦБ по конкретному эмитенту — это пока единичный случай». Ранее похожие случаи были с полной остановкой торгов всех секций бирж либо это были приостановки торгов по акциям конкретного эмитента по инициативе самой площадки, указывает он. В частности, по требованию ЦБ биржевые торги полностью приостанавливались в начале марте 2022 года на фоне массовой распродажи российских ценных бумаг.

В дальнейшем в отношении отдельных бумаг таких действий замечено не было. В том числе и в отношении акций «Русагро» и ТГК-14, которые после возникновения серьезных претензий правоохранительных органов к их владельцам падали в цене на десятки процентов (см. “Ъ” от 28 марта и 30 мая).

При этом у торговых площадок есть собственные механизмы, которые призваны снизить волатильность торгов. Они касаются и ограничения «агрессивности» заявок, и проведения дискретных аукционов в случаях резкого роста или снижения цены, в том числе для разных режимов торгов и времени их проведения. И биржи не раз приостанавливали торги по отдельным бумагам, причем порою по несколько раз в день.

И сейчас регулятор, по сути, ищет варианты реагирования на подобные ситуации. Тем более, как отметил источник “Ъ” в крупной брокерской компании, «исходя из текущего заключения суда, не ясно, пакеты каких акционеров будут переданы» государству. Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов также отмечает, что «структура дальнейшей собственности компании неизвестна», остаются риски национализации. Пока же инвесторы «фактически застряли в бумагах» и им остается только дожидаться «новостей о дальнейших шагах в части корпоративного управления», отмечает он. Впрочем, по мнению господина Суверова, «компания остается кредитоспособной, поэтому у держателей облигаций не должно быть больших причин для волнений».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин