Акции «Южуралзолота» упали на 17% на новостях о планах изъятия компании

Акции компании «Южуралзолото» (ЮГК) на Московской бирже снижаются на 12,26%, до 0,504 руб. за бумагу. Котировки начали падать после новостей о требовании Генпрокуратуры изъять бизнес президента ЮГК Константина Струкова. В моменте снижение достигало примерно 17%, затем последовала коррекция.

Надзорное ведомство считает, что господин Струков незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд руб., ежегодная выручка — 54 млрд руб., а прибыль — 34 млрд руб.) и еще десять компаний. Вчера ФСБ и СКР провели обыски и выемки документов в компаниях депутата. На этом фоне акции ЮГК падали на 11%.

История компании — в материале «Ъ».