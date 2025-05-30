Реакция на задержание — без промедления

Ценные бумаги ТГК-14 резко упали в цене после появления сообщения о задержании топ-менеджеров и собственников компании. Доходность облигаций взлетела до 27–38% годовых, акции потеряли в цене больше 8%. Инвесторы пессимистично оценивают перспективы ценных бумаг: после задержания основателя «Русагро» в марте акции компании упали за день почти на 20%. Кроме того, эксперты опасаются повторения случая с компанией «Борец», когда на ее долговые бумаги были наложены обеспечительные меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

29 мая котировки всех ценных бумаг генерирующей компании ТГК-14 резко упали в цене, когда стало известно о задержании совладельца и главы совета директоров компании Константина Люльчева, а также другого совладельца компании и члена совета директоров Виктора Мясника. В обращении к этому времени находилось шесть выпусков облигаций номинальным объемом, по данным Rusbonds, в размере 10,6 млрд руб. В ходе торгов их котировки падали на 15–25 процентных пунктов (п. п.), в отдельных выпусках опускаясь до 60–85% от номинала. К закрытию торговой сессии снижение составляло 8–16 п. п., а доходность бумаг достигла 27–38% годовых.

Кроме того, в этот же день состоялось техническое размещение нового выпуска облигаций на сумму 6,5 млрд руб., сбор заявок на который был завершен 26 мая. После получения бумаг часть инвесторов стала избавляться от них, обвалив котировки до 80% от номинала. Падали в цене и акции компании — по итогам торгов они достигли отметки 0,64 коп., на 8% ниже закрытия предыдущего дня. Впрочем, снижение проходило и в предыдущие дни, с начала недели акции потеряли в цене 25%.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Бурятии и Забайкальского края. По данным отчетности МСФО, выручка компании за 2024 года выросла на 8,7%, до 19,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 7%, до 1,76 млрд руб. При этом долг вырос на 17,6%, до 9,6 млрд руб.

Главные опасения инвесторов в подобных ситуациях связаны с возможными изменениями или ухудшениями корпоративного управления, считает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. При этом существует вероятность делистинга бумаг компании, указывает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. «Наибольшая проблема для облигационеров и акционеров — продать их потом на внебиржевом рынке»,— заявил эксперт.

Член совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров отмечает, что в случае ТГК-14 дополнительным риском для владельцев акций является возможность «введения внешнего управления в компании, так как она носит стратегический характер для региона». Также, по словам эксперта, «повышается вероятность изъятия в пользу Росимущества», как в случае компании «Борец». В феврале 2025 года Арбитражный суд Калининградской области по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на доли предприятий этого холдинга (см. “Ъ” от 11 февраля). В результате были ограничены выплаты по облигациям компании для ряда инвесторов (см “Ъ” от 21 марта).

Это уже второй громкий случая задержания топ-менеджера и собственников крупной компании, чьи ценные бумаги обращаются на бирже. В конце марта 2025 года был задержан основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович. В тот день акции рухнули на 19,5%, а на следующий день — еще на 9% (см. “Ъ” от 28 марта). В настоящее время стоимость этих акций в два раза ниже, чем до задержания совладельца компании. При этом Илья Винокуров считает, что если бы господин Мошкович не был бенефициаром компании и претензии силовиков не относились бы к его деятельности в компании, падение котировок акций «Русагро» было бы меньше.

Андрей Ковалёв