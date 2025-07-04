Деньгам не хватает метров

Инвестиции в коммерческую недвижимость и участки под застройку в первом полугодии снизились на 38%, до 290 млрд руб. На рынке осталось мало привлекательных объектов, а существующие сложно купить из-за низкой доступности кредитования. Одним из лидеров падения стали площадки под девелопмент жилья. Негативный тренд сохранится: по итогам всего года инвестиции в недвижимость могут снизиться более чем в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В январе—июне 2025 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России составил 290 млрд руб. Это на 38% меньше год к году и минимальное значение за три года, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. В эту сумму входят сделки купли-продажи торговых, офисных, гостиничных, складских, многофункциональных (МФК) площадей и площадок под жилье. В консалтинговой компании CORE.XP говорят о сокращении инвестиций в недвижимость в первом полугодии на 37% год году, до 347 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Негативный тренд руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян во многом связывает с высокой базой прошлого года. В 2024 году за счет нескольких крупных сделок объем инвестиций в недвижимость вырос на 49,8%, до 1,3 трлн руб. Сейчас на рынке меньше качественных активов, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. Значительную долю в объеме вложений в последние несколько лет составляли сделки с объектами уходящих зарубежных компаний, напоминает он. Но теперь их практически не осталось.

Из-за высокой стоимости заемного финансирования инвесторам стало сложнее привлекать кредиты для заключения сделок. Средняя стоимость купленного объекта коммерческой недвижимости, по подсчетам руководителя департамента рынков капитала консалтинговой компании Nikoliers Дениса Платова, в первом полугодии составила 3,2 млрд руб. Год к году значение сократилось на 19%.

Объем инвестиций в площадки под жилье в первом полугодии, по данным IBC Real Estate, составил 58,6 млрд руб., сократившись в два с половиной раза год к году.

Более выраженный спад, в 3,3 раза, показали только МФК, составляющие небольшую долю в структуре сделок. Обвал интереса бизнеса в сегменте жилой недвижимости связан с резким снижением продаж, поясняет господин Казарян. В январе—мае 2025 года в целом по России было заключено 189 тыс. ДДУ, что на 17,1% меньше год к году, подсчитали аналитики «Дом.РФ». Рост цен на новостройки уступает инфляции, что сказывается на доходности девелоперов (см. “Ъ” от 23 июня). Существующий интерес, по словам господина Казаряна, сфокусирован на площадках, получивших разрешительную документацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В складском сегменте объем сделок в январе—июне составил 60 млрд руб., снизившись на 45% год к году, говорит руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова. Этот рынок долгое время активно рост, а объем спроса существенно уступал предложению. Сейчас тренд поменялся: интерес бизнеса к поглощению снизился, а уровень вакантности начал расти (см. “Ъ” от 24 июня). Торговая недвижимость, по наблюдениям госпожи Ушаковой, тоже теряет инвесторов. Объем вложений в первом квартале сократился на 22%, до 52 млрд руб.

Инвестиции в офисную недвижимость, по данным IBC Real Estate, в январе—июне составили 111 млрд руб., снизившись на 33% год к году. Заключать сделки здесь сейчас непросто из-за низкой вакантности в ключевых деловых районах Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя господин Бибик убежден, что офисы сохраняют инвестиционную привлекательность за счет роста ставок.

Позитивный тренд по итогам первого полугодия аналитики IBC Real Estate зафиксировали только на рынке гостиничной недвижимости: инвестиции увеличились на 6%, до 12,2 млрд руб.

Ввод номеров растет за счет увеличения числа туристических поездок по России и мер господдержки (см. “Ъ” от 16 июня).

Управляющий партнер и гендиректор инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Андрей Постников сомневается, что о восстановлении инвестиционного рынка можно будет говорить до смягчения денежно-кредитной политики. Годовой прогноз остается негативным. В IBC Real Estate ожидают, что объем сделок сократится более чем в два раза, до 600 млрд руб.

София Мешкова