Покупатели присмотрелись к Москве

Новостройки Москвы за первые пять месяцев этого года подорожали на 7%, что почти в два с половиной раза превзошло среднюю динамику по России и стало наиболее выраженным ростом среди крупнейших региональных рынков. За счет более высокой покупательной способности населения и постоянного притока спроса из регионов девелоперам в Москве оказалось проще противостоять общему снижению продаж жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Москва лидирует среди крупнейших региональных рынков России по росту стоимости первичной недвижимости за пять месяцев 2025 года, следует из данных аналитического центра «Дом.РФ».

В мае средняя стоимость новостроек в столице составила 354 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 7% к концу прошлого года. Это в 2,4 раза превышает средний прирост по стране, составивший 2,9%, до 156 тыс. руб. за кв. м, следует из данных аналитиков.

Согласно Dataflat.ru, средняя стоимость реализованного в рамках договоров долевого участия (ДДУ) квадратного метра в квартирах и апартаментах в старых границах Москвы в мае составила 496,1 тыс. руб. К итоговому значению прошлого года рост составил 8,3%, к маю 2024 года — 12%. Гендиректор агрегатора новостроек RedCat Наталья Шаталина говорит, что заявленная стоимость новостроек в «старой» Москве с начала года увеличилась в среднем на 10%, в Новой Москве — на 5,7%.

Опережающий рост цен в Москве, вероятно, сохранится. Согласно расчетам ETNA (сервис прогнозирования Т-Банка) и restate.ru, по итогам всего 2025 года они повысятся на 20%, до 465,5 тыс. руб. за кв. м. Эта динамика, по мнению аналитиков, будет наиболее заметной в стране. В Санкт-Петербурге прирост составит 16%, до 257 тыс. руб. за кв. м.

Тенденция прослеживается на фоне общего падения рынка первичной недвижимости. Аналитики «Дом.РФ» отмечают, что в январе—мае в России было заключено 189 тыс. ДДУ.

Год к году показатель сократился на 17,1%. В старых границах Москвы снижение оказалось менее выраженным.

По оценкам Dataflat.ru, при покупке квартир и апартаментов заключили 24,4 тыс. ДДУ, на 6,4% меньше, чем годом ранее. Общий спад на рынке наблюдается с лета прошлого года. Аналитики традиционно связывают его с низкой доступностью ипотечных программ.

Номинальные цены на новостройки в топ-10* регионов России в мае 2025 года (руб./кв. м) Выйти из полноэкранного режима Регион Медианная цена в мае Изменение за пять месяцев (%) Изменение год к году (%) Россия 156 2,9 8 Москва 354 7 10,4 Ростовская область 140 3,8 9,3 Татарстан 199 3,3 8,5 Краснодарский край 163 2,8 5,3 Санкт-Петербург 285 2,2 10,4 Тюменская область 138 2 6,6 Московская область 198 1,7 6,9 Ленинградская область 163 1,7 9,5 Новосибирская область 152 1,3 6,4 Свердловская область 148 1,1 9,3 Открыть в новом окне *По объему строящегося жилья на 1 июня. Источник: «Дом.РФ».

Покупательная способность населения Москвы выше, чем в регионах, замечает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. Потребителям в условиях дорогих кредитов здесь, по его мнению, проще переориентироваться на рассрочки, выплачивая значительные суммы в сжатые сроки. Эксперт также обращает внимание на более высокие лимиты по семейной ипотеке. В Москве и области покупатели могут рассчитывать на кредит в размере 12 млн руб. против 6 млн руб. в регионах. Наталья Шаталина замечает, что доля ипотеки на столичном рынке остается высокой. В границах «старой» Москвы с ней заключаются 52–54% сделок, в Новой Москве — 60–66%.

Господин Сырцов замечает, что, несмотря на более высокую среднюю стоимость, предложение новостроек в Москве шире, чем в регионах: покупателям проще подобрать доступные варианты. Гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Василий Булгаков замечает, что на рынок Москвы также сохраняется постоянный приток спроса из других регионов. Это объясняется как более высокой инвестиционной привлекательностью города, так и ростом населения.

Согласно Росстату, на 1 января в Москве постоянно проживали 13,3 млн человек, год к году показатель вырос на 0,47%. Население России при этом сократилось на 0,08%, до 146 млн человек.

Дополнительно, по мнению господина Булгакова, на среднюю стоимость первичного жилья в Москве может влиять активное увеличение цен на высокобюджетные объекты. Согласно NF Group, в первом полугодии 2025 года объем элитной экспозиции в Москве вырос на 21% год к году. Средневзвешенная стоимость прибавила 34%, до 2,2 млн руб. за кв. м.

Устойчивый спрос на жилье в Москве ранее стимулировал интерес к локальному рынку со стороны региональных застройщиков. В январе—июне 2024 года на их долю, по данным NF Group, пришлось 39% общего объема инвестиций в площадки под девелопмент. За год значение выросло на 19 процентных пунктов. Сейчас это может быть одним из факторов, позволяющих Москве поддерживать высокие темпы индустриального строительства.

Согласно «Дом.РФ», совокупный ввод многоквартирного жилья в городе в январе—мае составил 1,9 млн кв. м, увеличившись год к году на 55%. В России в целом значение снизилось на 10%, до 11,6 млн кв. м.

Как заявил “Ъ” вице-мэр Москвы и глава столичного градостроительного комплекса Владимир Ефимов, в городе контроль за рынком жилой недвижимости происходит на регулярной основе. Градостроительный комплекс изучает все показатели и по финансовой стабильности девелоперов, и по глубине продаж, и по запуску новых проектов, по своевременности их ввода, отмечает Владимир Ефимов. По его словам, за пять месяцев 2025 года наблюдается небольшой рост продаж — около 5–6% год к году.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова