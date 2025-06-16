Номерные льготы

В этом году в России могут сдать 10 тыс. новых гостиничных номеров. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом, и рекордное значение за 11 лет. Развитию рынка способствуют рост туристического потока и меры господдержки. Но краткосрочное увеличение ввода не решит проблему дефицита гостиничных номеров в периоды пикового спроса. А в дальнейшем развитие инфраструктуры может замедлиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2025 году в России планируется ввести 10 тыс. новых гостиничных номеров, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Показатель в 3,7 раза выше значения 2024 года и может стать максимальным с 2014 года, когда были сданы 11,2 тыс. комнат. Расширение фонда планируется в том числе за счет крупнейших операторов. В Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group “Ъ” сообщили, что планируют открыть суммарно 25 новых отелей.

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Рост активности президент Cosmos Hotel Group Александр Биба связывает в том числе с мерами господдержки: в этом году на рынок будут выходить проекты, получившие в 2022–2024 годах льготные кредиты на строительство и реконструкцию под 2–5%. На горизонте ближайших пяти лет по программе предполагается строительство 78 тыс. номеров, добавляет гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов. Совокупную стоимость этих проектов замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков ранее оценивал в 2 трлн руб.

Вторым драйвером роста гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский называет рост рынка внутреннего туризма и увеличение числа деловых поездок по стране. Согласно Росстату, в прошлом году в российских отелях остановились 85,5 млн человек, на 10,9% больше, чем годом ранее. В январе—апреле этого года рост составил 5%, до 24,9 млн человек.

Увеличение номерного фонда российских отелей может частично сгладить дефицит мест в периоды пикового спроса, считает руководитель департамента стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко.

Ранее нехватка фонда способствовала росту альтернативных сегментов размещения, в том числе туристического жилья. В период майских праздников, по данным «ЦИАН.Аналитики», спрос на краткосрочную аренду вырос на 14% год к году (см. “Ъ” от 7 мая). Согласно «Островку», апартаменты стали наиболее востребованной формой размещения на июньские праздники: на них пришлось 28% продаж по России.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова сомневается, что увеличение ввода в этом году окажет существенное влияние на проблему дефицита мест. Она обращает внимание на то, что современные отели в принципе формируют лишь 5,6% гостиничного фонда России.

Новое предложение распределяется неравномерно.

Для отелей девелоперы обычно выбирают локации со стабильным и платежеспособным турпотоком, поясняет замдиректора отдела стратегического и управленческого консалтинга CORE.XP Ксения Непомнящих. За счет этого новые объекты часто появляются в центральной части страны, а на Дальнем Востоке проектов до сих пор немного: короткий сезон и удаленность от крупных городов страны делают инвестиции рискованными.

Алексей Ефимов в качестве другого примера приводит Калининградскую область, где совокупный объем гостиничного фонда достигает 1,4 тыс. номеров. В Москве и Санкт-Петербурге эти значения в разы выше: 30,3 тыс. и 16,5 тыс. номеров соответственно. Дефицит предложения в условиях высокого спроса приводит к росту цен (см. “Ъ” от 10 июня).

Марина Смирнова не исключает, что часть заявленных к сдаче в этом году гостиничных объектов в дальнейшем будет перенесена на более поздник срок. Госпожа Непомнящих не исключает, что темп роста предложения в итоге замедлится. Способствовать этому может в том числе пересмотр мер поддержки. В Минэкономики ранее указывали, что лимит по программе льготного кредитования на строительство отелей выбран и в дальнейшем она, вероятно, пролонгироваться не будет. Александр Биба рассчитывает на умеренный темп роста качественного номерного фонда — 5–6% в год.

София Мешкова