Песков анонсировал международный телефонный разговор в графике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор. Господин Песков не уточнил, о какой стране идет речь.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Вечером, после шести-семи вечера мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Отвечая на вопрос о том, возможны ли контакты Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, представитель Кремля заявил, что о такие разговоры не анонсируются. Он отметил, что в случае, если такой контакт состоится, пресс-служба президента сообщит об этом.
Во вторник президент РФ провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Это был первый за три года прямой контакт двух лидеров. Разговор продолжался два часа. Президенты обсудили мирное урегулирование на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы.
Что обсудили Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, читайте в материале «Ъ».