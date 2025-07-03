Песков анонсировал международный телефонный разговор в графике Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у российского лидера Владимира Путина ожидается международный телефонный разговор. Господин Песков не уточнил, о какой стране идет речь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вечером, после шести-семи вечера мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на вопрос о том, возможны ли контакты Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, представитель Кремля заявил, что о такие разговоры не анонсируются. Он отметил, что в случае, если такой контакт состоится, пресс-служба президента сообщит об этом.

Во вторник президент РФ провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Это был первый за три года прямой контакт двух лидеров. Разговор продолжался два часа. Президенты обсудили мирное урегулирование на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы.

Что обсудили Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая