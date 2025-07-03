Украине оружия не докладывают

Сообщения о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, подтвердились. В Киеве и европейских столицах забили тревогу: согласно некоторым экспертным оценкам, без таких поставок Украина сможет продержаться лишь до конца августа. Ситуацию попытались прояснить официальные лица в Вашингтоне. По их словам, в настоящее время Пентагон оценивает наличие имеющегося у него оружия и своих потребностей в нем, исходя из чего и будет определять целесообразность поставок тех или иных видов вооружения за рубеж. В России на приостановку поставок оружия Украине отреагировали позитивно, считая, что это приблизит установление мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В марте нынешнего года Дональд Трамп уже прекращал все военные поставки Украине — это случилось сразу после публичной перепалки главы Белого дома и вице-президента США Джей Ди Вэнса с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Но примерно через неделю, когда страсти немного поутихли, поставки возобновились.

На сей раз приостановка поставок оружия на Украину, о которой СМИ сообщили 2 июля, а американские чиновники вскоре подтвердили, была мотивирована уже не эмоциями, а прагматикой.

Как выяснилось, последние несколько месяцев Пентагон занимался инвентаризацией имеющегося в его распоряжении оружия и оценкой потребностей в нем в будущем. В результате в американском военном ведомстве пришли к выводу, что из-за многолетней поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке американские запасы вооружений сильно истощились. На этом фоне в руководстве Пентагона, как указывает CNN, происходит пересмотр стратегических приоритетов. В частности, замминистра обороны и глава политического департамента Пентагона Элбридж Колби считает более важным сосредоточиться на Китае и подготовке к потенциальному конфликту в Тихом океане, а оказание военной помощи Украине предоставить европейцам и направлять ей оружие по остаточному принципу.

Так или иначе, поставка Киеву вооружений была поставлена на паузу. По информации NBC News, речь идет о вооружении, которое было обещано Киеву еще во времена администрации Джо Байдена:

десятках ракет Patriot, тысячах снарядов 155 мм для гаубиц, более чем сотне ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных реактивных систем GMLRS, а также десятках ПЗРК Stinger и гранатометов.

При этом до Украины теперь не дойдет и та часть американских вооружений, которая уже оказалась в Европе. В частности, по словам собеседников Wall Street Journal в Белом доме и Конгрессе, на перевалочном пункте в Польше зависли среди прочего «более двух десятков ракет Patriot PAC-3».

Решение было принято, «чтобы поставить интересы Америки на первое место», пояснила приостановку отправки украинской стороне вооружений заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Точно так же решение администрации Трампа мотивировал и постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. «В первую очередь мы должны заботиться о нуждах Соединенных Штатов. Пентагон всегда это делает — следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы»,— сказал он телеканалу Fox Business.

Пока ни один из чиновников не стал вдаваться в детали того, какой именно объем и набор вооружений недополучит Киев, а также будет ли снижена военная поддержка, оказываемая другим странам. Но при этом в Вашингтоне попытались несколько подсластить пилюлю, дав понять: речь не идет о полном прекращении помощи Украине, и вскоре Дональду Трампу предложат варианты возобновления военной помощи, которые отвечают его цели закончить войну.

«Существует много других мощных вариантов и усилий по ситуации на Украине в связи с оружием… Президент также указал на свои обязательства по остающимся ракетам Patriot. Это не, я подчеркну это, это не прекращение нами помощи Украине или поставки оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что еще возникнет в будущем»,— сказала спикер Госдепа Тэмми Брюс.

В схожей туманной манере ситуацию прокомментировал и помощник министра обороны Шон Парнелл. «Я не могу вдаваться в детали относительно того, (поставки.— “Ъ”) какого оружия были приостановлены, а также того, что мы поставляем, и сроков этих поставок. В конечном счете решение о том, что происходит с этим оружием, принимают президент и министр (глава Пентагона Пит Хегсет.— “Ъ”)»,— заявил он на брифинге 2 июля.

Решение о паузе в поставках вооружений застало Киев врасплох.

Украина не получала официальных уведомлений об этом, признал вечером в среду Владимир Зеленский, добавив, что «все детали относительно поставок оборонной поддержки, включая компонент ПВО, уточняются». От явной критики Белого дома в Киеве воздержались, но не стали скрывать, что нынешнее решение ставит Украину в непростое положение. «Было бы очень странно, было бы бесчеловечно прекратить поставки ракет… особенно для систем Patriot, которые явно защищают гражданское население Украины в больших масштабах»,— заметил, в частности, советник украинского президента Михаил Подоляк.

Что примечательно, все последние недели украинские власти то и дело заявляли, что ведут диалог с Вашингтоном об увеличении поставок критически важных ракет для систем ПВО и других боеприпасов. Это даже было обозначено Зеленским в качестве одной из главных тем его разговора с Дональдом Трампом, который состоялся на прошлой неделе на полях саммита НАТО в Гааге. Тогда президент США заявил, что подумает о продаже Киеву систем ПВО и ракет к ним, хотя и добавил, что данное вооружение нужно самой Америке и Израилю. При этом, по данным New York Times, на момент того разговора Трамп прекрасно знал, что Пентагон намерен сделать паузу в оружейных поставках на Украину. По данным же источника Financial Times, решение об этом было принято еще в начале июня.

Сложившаяся ситуация не на шутку встревожила и Европу, которая после постепенного самоустранения США от поддержки Киева превратилась в главного украинского спонсора. По данным Кильского института мировой экономики, в апреле текущего года страны Европы впервые обогнали США по объему военной помощи Киеву: их вклад достиг €72 млрд (или $84,9 млрд) по сравнению с €65 млрд ($76,6 млрд) от американцев.

Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе, предупредил генсек НАТО Марк Рютте в эфире Fox News. «Я понимаю, что США должны заботиться о своих запасах, и в то же время мы должны допустить некоторую гибкость здесь»,— завуалированно призвал он Вашингтон подумать дважды над своим решением.

Мрачный прогноз на будущее разделяют и в Германии. Немецкая газета Bild со ссылкой на военного эксперта Карло Масала написала, что без внешней помощи ВСУ смогут продержаться два месяца, «после чего ситуация станет критической».

В Москве оперативно отреагировали на новости о прекращении поставок вооружений Киеву, подчеркнув, что уменьшение или прекращение западных поставок оружия Украине приближает окончание конфликта. «Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции»,— отметил 2 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Наталия Портякова