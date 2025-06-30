Германия берется подносить снаряды

После отказа США бесплатно помогать Киеву и провала франко-британского плана создания «коалиции желающих» Германия превращается в главного военного союзника и политического куратора Украины. Посетивший Киев 30 июня с необъявленным визитом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль подтвердил решимость продолжать буксующий «украинский проект» Запада, от которого на саммите НАТО в Гааге демонстративно отказался Дональд Трамп. Комментируя амбиции нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, глава МИД РФ Сергей Лавров провел параллели между современной Украиной и нацистской Германией, выразив мнение, что канцлер Мерц «полностью утратил здравый смысл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Фото: Efrem Lukatsky / AP Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Необъявленный визит в Киев главы МИД Германии Йоханна Вадефуля стал уже вторым за последний месяц посещением украинской столицы одним из ключевых членов нового кабинета канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

До этого свой визит в Киев 12 июня нанес министр обороны Борис Писториус, который пообещал выделить Украине €1,9 млрд в дополнение к обещанной ранее помощи. Средства пойдут в том числе на финансирование производства на Украине ракет большой дальности.

Продолжая миссию главы Минобороны, сразу по прибытии в Киев Йоханн Вадефуль заверил, что власти Германии продолжат «полностью концентрировать внимание на поддержке Украины», в частности, в плане обеспечения ее «современными средствами противовоздушной обороны и другого оружия». «Это обещание, с которым я посещаю Киев»,— отметил Йоханн Вадефуль, вместе с которым в украинскую столицу прибыли представители оборонной промышленности ФРГ.

В ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой глава МИД Германии заявил о наступающем новом этапе в сотрудничестве Берлина и Киева, предусматривающем широкое участие немецких компаний на Украине в укреплении потенциала украинской оборонной промышленности. Как ожидается, общая сумма германской военной помощи Киеву в этом году должна составить €9 млрд.

Кроме того, по словам нового главы МИД Германии, он совместно с министром обороны Борисом Писториусом дал старт новой инициативе по поиску систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО.

Несмотря на то что новое германское правительство находится у власти менее двух месяцев, отношения двух стран взяли быстрый старт после ухода гораздо более осторожного в своей украинской политике бывшего канцлера Олафа Шольца.

Подтверждением этого стала резко возросшая активность германо-украинских связей и многочисленные шаги нового германского канцлера, пытающегося вдохнуть новую жизнь в «украинский проект» Запада, столкнувшийся с немалыми трудностями. Его реализация оказалась под двойным ударом в связи с нежеланием президента Трампа продолжать бесплатную помощь Украине и предыдущими неудачными попытками британского премьера Кира Стармера и французского президента Эмманюэля Макрона взять на себя совместное лидерство в поддержке Киева путем создания европейской «коалиции желающих».

Новым манифестом противостояния с Россией и укрепления обороноспособности Европы стала совместная статья канцлера Мерца и президента Макрона, опубликованная накануне саммита НАТО в Гааге в газете Financial Times. Называя Россию «главным источником нестабильности для Европы» и обвиняя ее в попытке «бросить вызов мировому порядку», авторы призывают друзей и союзников по обе стороны Атлантики «выступить единым и крепким фронтом, отстаивая общие ценности, свободу и безопасность». По мнению Мерца и Макрона, обязательства союзников «должны выходить далеко за рамки Украины». «Франция и Германия сейчас тратят на оборону более 2% своего ВВП. Мы пойдем дальше и в конечном счете достигнем уровня в 3,5% на базовые военные расходы и 1,5% на сопутствующие цели, способствующие оборонным усилиям. Это будет нашим вкладом в укрепление европейской опоры НАТО»,— отмечают лидеры Германии и Франции.

Уже в ходе саммита НАТО в Гааге канцлер Мерц и принимавший участие во встрече министр обороны Борис Писториус предприняли новые усилия для того, чтобы не допустить выпадения США из рядов западных союзников.

«Мы способны заменить многое, но, конечно, не все. Это знают все, и это знает также американская администрация. Именно поэтому — и мы говорили об этом в рамках встречи министров обороны — важно по вопросу Украины удержать на борту американцев, Соединенные Штаты Америки»,— заявил в Гааге Борис Писториус, отметив, что в случае с Украиной «речь идет не просто о региональном конфликте». «Мы продолжаем работать над тем, чтобы они не отстранились»,— добавил он.

В свою очередь, канцлер Мерц, встретившийся на полях саммита НАТО с президентом Трампом, призвал его усилить санкционное давление на Россию и одобрить законопроект, подготовленный в Сенате США. «Я еще раз призвал Дональда Трампа сделать это»,— сообщил Фридрих Мерц.

В интервью газете Suddeutsche Zeitung, которое он дал на прошлой неделе, германский канцлер сообщил, что он не собирается разговаривать по телефону с Владимиром Путиным из-за опасений того, что за этим последует еще большая эскалация на Украине.

В качестве обоснования он заявил, что Россия якобы активизировала боевые действия на Украине после визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и после телефонного разговора с Владимиром Путиным бывшего канцлера Германии Олафа Шольца. «Так что, если это результат таких телефонных звонков, я бы еще долго воздерживался от этого»,— отметил Фридрих Мерц.

Комментируя высказывания нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Бишкеке, где он участвовал во встрече министров иностранных дел стран—членов ОДКБ, провел параллели между современной Украиной и нацистской Германией, выразив мнение, что канцлер Мерц «полностью утратил здравый смысл».

«Что вот есть общего у нацистов германских и современных украинских, так это их отношение к тем, кого они хотят поработить. Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи, а нацисты украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские. Вот такие параллели я бы господину Мерцу посоветовал все-таки для себя уяснить»,— заявил Сергей Лавров, подчеркнув, что без прояснения этой серьезной темы «с Европой дальше разговаривать бессмысленно».

«Особенно неприемлемо выглядят недавние заявления канцлера Мерца о том, что необходимо сделать Украину сильной, не поддаваться на российские ухищрения наподобие призыва к переговорам, потому что иначе Европа будет повторять опыт 1930-х годов, когда ведущие европейские державы решили умиротворять агрессора в лице гитлеровской Германии. Потрясающее сравнение для человека, который претендует на серьезное к нему отношение в качестве канцлера ФРГ»,— добавил Сергей Лавров.

Сергей Строкань