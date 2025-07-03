«Трамп прогибается и бросает Украину»

Американские и европейские медиа активно освещают решение США приостановить поставки некоторых видов оружия на Украину. Наблюдатели находят объяснения Министерства обороны США о сокращении запасов оружия не слишком убедительными и обвиняют США в том, что они «сдают» Украину в особо опасный для нее момент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Прекращение поставок с последствиями

В то время когда Россия запускает больше ракет и беспилотников по Украине, чем когда-либо раньше, США прекращают обещанные поставки оружия. На Украине многие напуганы этой новостью. Зависимость от США особенно велика в сфере противовоздушной обороны, хотя страна и развивает собственные средства ПВО. Однако сейчас российские удары с воздуха настолько масштабны, что страна едва ли может защитить себя без поддержки. Белый дом оправдывает приостановку поставок беспокойством по поводу собственных потребностей. В какой мере другие страны в будущем смогут закупать у американских производителей, остается неясным, как и конкретные последствия приостановки поставок.

Трамп занят циничной игрой с Украиной

Публично (президент США Дональд Трамп.— “Ъ”) заявляет, что может усилить поддержку Украины… Но за кулисами он прекращает поставки, которые уже были обещаны Украине.

Все это говорит о том, что господин Трамп не готов давить на Россию, чтобы она прекратила эту войну. Вместо этого он прогибается и бросает Украину.

Украина предупреждает, что прекращение военной помощи администрации Трампа только воодушевит Россию

Тот аргумент, что у США будто бы заканчиваются запасы зенитных ракетных комплексов, не выдерживает критики... Хотя США отправили Украине значительное количество ЗРК Patriot, они пополнили свои запасы через схемы обратного выкупа у Японии, а более поздние поставки были перенаправлены от экспортных клиентов, а не из собственных запасов Пентагона... США производят около дюжины систем Patriot в год, а производство… PAC-3 выросло примерно на 30% в прошлом году до примерно 500. Это означает, что запасы не критически низки.

США прекращают поставки оружия на Украину из-за опасений, что запасы слишком малы

Киев говорит, что прекращение поставок оружия только поощрит российскую агрессию, но Белый дом заявил, что прекращение было сделано, «чтобы поставить интересы Америки на первое место»... Украина сейчас в основном ведет оборонительную войну против России, в то время как Трамп пытается добиться прекращения огня между двумя странами. Москва считает, что постепенно выигрывает эту войну.

Подготовили Алена Миклашевская и Яна Рождественская