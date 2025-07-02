МИД Азербайджана выразил протест против «недружественных действий» со стороны РФ

В министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что выразили чрезвычайному и полномочному послу РФ Михаилу Евдокимову протест против «недружественных действий и шагов» со стороны России.

«В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым российская сторона была проинформирована о протесте другой стороны относительно недружественных действий и шагов, нанесших ущерб отношениям между двумя странами»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Азербайджана.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве указали, что обратили внимание правоохранительных органов России «на глубокую обеспокоенность противоправными действиями, повлекшими гибель двух соотечественников и ранения некоторых из них в результате тяжких телесных повреждений во время рейдов на дома азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня».

Сегодня на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Баку предпринять меры для возвращения отношений стран к уровню стратегического союзничества. По ее словам, все проблемные вопросы между государствами можно решить дипломатическим путем.

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли. В Азербайджане причиной их смерти назвали многочисленные травмы и повреждения. После массового задержания МИД Азербайджана выразил Москве протест. Вслед за этим правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков. МИД РФ потребовал освободить задержанных.

О кризисе в отношениях Баку и Москвы — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».

Анастасия Домбицкая