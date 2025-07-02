Россия выступила за возвращение союзнических отношений с Азербайджаном

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Баку предпринять меры для возвращения отношений стран к уровню стратегического союзничества. По ее словам, все проблемные вопросы между государствами можно решить дипломатическим путем.

«Мы рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов. Этих шагов уже было немало. Нужно отметить, что этит шаги наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям»,— сказала дипломат на брифинге.

Мария Захарова также предупредила, что российским гражданам, которые планируют поездки в Азербайджан, «нужно тщательно учитывать текущую обстановку».

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли, а причиной их смерти Баку назвал многочисленные травмы и повреждения. Вслед за этим правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков.

О кризисе в отношениях Баку и Москвы — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».

Лусине Баласян