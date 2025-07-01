Суд в Баку арестовал еще четверых россиян

Сабаильский районный суд Баку на четыре месяца арестовал еще четверых граждан России, передает Trend. Всего под стражу отправили восьмерых россиян. На фотографиях, которые публикует Minval из зала суда, у них видны следы побоев.

1 июля Report сообщило, что азербайджанские силовики обезвредили две организованные преступные группировки. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. На видеозаписи, которое опубликовало агентство, видно как минимум десять задержанных.

Отношения России и Азербайджана ухудшились после рейда в Екатеринбурге, который прошел 27 июня. Погибли два азербайджанца. Издание E1 писало о 50 задержанных. 30 июня в Баку прошли обыски в офисе российского «Sputnik Азербайджан». Семь человек были задержаны, двоих арестовали. 1 июля в Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского.

Подробнее — в материале «Ъ» «В диаспоре собрали группировку».