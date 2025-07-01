Азербайджан призвал РФ выяснить обстоятельства гибели задержанных в Екатеринбурге

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный сегодня в МИД России, передал ноту протеста из-за действий правоохранительных органов, задержавших фигурантов уголовного дела об этнической группировке в Екатеринбурге 27 июня. Об этом сообщил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Баку потребовал от российской стороны провести расследование обстоятельств гибели двух уроженцев Азербайджана.

«В городе Екатеринбург со стороны правоохранительных органов России в отношении азербайджанцев были демонстративно совершены целенаправленные и необоснованные акты насилия и убийство на этнической почве, что вызвало справедливое возмущение и осуждение со стороны Азербайджана»,— сказал Айхан Гаджизаде журналистам (цитата по APA).

Посол также разъяснил российской стороне действия азербайджанских правоохранительных органов в офисе «Sputnik-Азербайджан», где прошли обыски и были задержаны несколько сотрудников. По утверждению Айхана Гаджизаде, силовики действовали в соответствии с законодательством республики и «международным обязательством», а «оснований для недовольства российской стороны нет».

Российский МИД на встрече с Рахманом Мустафаевым потребовал немедленного освобождения российских журналистов, а также выразил протест из-за «недружественных действий Баку» и «сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений».

Лусине Баласян