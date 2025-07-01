В Кремле назвали условие развития нового российского мессенджера

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российскому мессенджеру необходима конкуренция для нормального развития. Он пообещал, что в Кремле протестируют разработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Как только мессенджер будет, скажем так, в полноформатном рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся теми сервисами, которые будут предлагаться»,— уточнил представитель Кремля на брифинге. Мессенджеры должны соблюдать российское законодательство, подчеркнул господин Песков. Так он ответил на вопрос, планируется ли замедление или блокировка других платформ после появления российской.

Президент Владимир Путин поручил развивать российский мессенджер. В него необходимо внедрить государственные и финансовые услуги. Глава государства подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией 24 июня.

Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы от VK. В марте вышла первая версия нового российского мессенджера Max, разработанного этой компанией. В конце июня платформа достигла отметки в 1 млн пользователей.