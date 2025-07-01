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Коммерсантъ FM
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Песков о задержании журналистов в Баку, обвинениях США по Украине и мессенджере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отверг заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога о затягивании Россией переговоров по Украине. Также он ответил на вопросы о судьбе задержанных в Азербайджане российских журналистов, снятии санкций с Сирии и посоветовал обратиться в Минобороны по поводу ситуации в ЛНР. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Украине

  • Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине.
  • Россия заинтересована добиться целей по ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами.
  • На очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины.
  • Россия признательна США за усилия по урегулированию конфликта.
  • Выполнение достигнутых договоренностей по Украине требует времени.
  • Украинское урегулирование вряд ли можно сильно ускорить по сравнению с нынешними темпами.
  • Кремль осуждает удары Киева по мирным российским городам.
  • За подтверждением информации о полном освобождении ЛНР обращайтесь в Минобороны.

Об Азербайджане

  • Задержание российских журналистов не соответствует общепринятым правилам и духу отношений между Москвой и Баку.
  • Кремль рассчитывает на скорое освобождение журналистов по итогам прямых контактов.

О Сирии

  • Снятие Дональдом Трампом санкций с Сирии — суверенное дело США.
  • Россия пригласит новые власти Сирии на новый Российско-арабский саммит в октябре.

О российском мессенджере

  • Все мессенджеры в РФ должны выполнять российское законодательство.
  • Российский мессенджер не сможет развиваться в отсутствие конкуренции.
  • Кремль обязательно воспользуется сервисами нового российского мессенджера, которые будут предлагаться.

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