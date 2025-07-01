Песков о задержании журналистов в Баку, обвинениях США по Украине и мессенджере
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отверг заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога о затягивании Россией переговоров по Украине. Также он ответил на вопросы о судьбе задержанных в Азербайджане российских журналистов, снятии санкций с Сирии и посоветовал обратиться в Минобороны по поводу ситуации в ЛНР. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об Украине
- Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине.
- Россия заинтересована добиться целей по ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами.
- На очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины.
- Россия признательна США за усилия по урегулированию конфликта.
- Выполнение достигнутых договоренностей по Украине требует времени.
- Украинское урегулирование вряд ли можно сильно ускорить по сравнению с нынешними темпами.
- Кремль осуждает удары Киева по мирным российским городам.
- За подтверждением информации о полном освобождении ЛНР обращайтесь в Минобороны.
Об Азербайджане
- Задержание российских журналистов не соответствует общепринятым правилам и духу отношений между Москвой и Баку.
- Кремль рассчитывает на скорое освобождение журналистов по итогам прямых контактов.
О Сирии
- Снятие Дональдом Трампом санкций с Сирии — суверенное дело США.
- Россия пригласит новые власти Сирии на новый Российско-арабский саммит в октябре.
О российском мессенджере
- Все мессенджеры в РФ должны выполнять российское законодательство.
- Российский мессенджер не сможет развиваться в отсутствие конкуренции.
- Кремль обязательно воспользуется сервисами нового российского мессенджера, которые будут предлагаться.