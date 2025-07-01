Песков о задержании журналистов в Баку, обвинениях США по Украине и мессенджере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отверг заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога о затягивании Россией переговоров по Украине. Также он ответил на вопросы о судьбе задержанных в Азербайджане российских журналистов, снятии санкций с Сирии и посоветовал обратиться в Минобороны по поводу ситуации в ЛНР. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Украине

Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине.

Россия заинтересована добиться целей по ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами.

На очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины.

Россия признательна США за усилия по урегулированию конфликта.

Выполнение достигнутых договоренностей по Украине требует времени.

Украинское урегулирование вряд ли можно сильно ускорить по сравнению с нынешними темпами.

Кремль осуждает удары Киева по мирным российским городам.

За подтверждением информации о полном освобождении ЛНР обращайтесь в Минобороны.

Об Азербайджане

Задержание российских журналистов не соответствует общепринятым правилам и духу отношений между Москвой и Баку.

Кремль рассчитывает на скорое освобождение журналистов по итогам прямых контактов.

О Сирии

Снятие Дональдом Трампом санкций с Сирии — суверенное дело США.

Россия пригласит новые власти Сирии на новый Российско-арабский саммит в октябре.

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